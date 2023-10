In Magdeburg wird neuer Wohnraum geschaffen. Geplant sind Seniorenwohnungen, die sich in einem Gebäude mit einer Kindertagesstätte befinden.

Spatenstich in Magdeburg als symbolischer Auftakt: Immobilienunternehmer Marco Abel, Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk, Immobilienentwicklerin Daniela Robertz, Klaus Roth von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, Mario Riedel von Industriebau Wernigerode. An der Sieverstorstraße auf dem Gelände der ehemaligen Börde-Brauerei entsteht eine neue Kita.

Magdeburg - Fröhlich umherspringende Kinder und Seniorenwohnungen: Das klingt zunächst nach einem Gegensatz. Kita und Seniorenwohnen, diese Kombi wurde jahrzehntelang vor allem mit Ruhestörung oder Lärmbelästigung in Verbindung gebracht. Kinder und Alte streng getrennt. Das Institut für Kommunikation und Weiterbildung (IKW) aus Magdeburg will aber genau das verbinden.

An der Sieverstorstraße auf dem Gelände der ehemaligen Börde-Brauerei will der Bauherr bis Ende 2024 ein Gebäude errichten, in dem eine Kita und Seniorenwohnungen Platz finden.

Ziel ist es, junge und alte Menschen unter einem Dach zusammenzubringen. Dabei ist das Erdgeschoss und erste Obergeschoss für die Kindertagesstätte vorgesehen. Die Senioren wohnen somit in den restlichen Geschossen. „Ich denke, er ist eine falsche Annahme, dass Senioren nur ihre Ruhe haben und ins Grüne gucken wollen. Im Gegenteil: Sie genießen Trubel um sich herum und fühlen sich dadurch am Leben beteiligt“, sagt Daniela Robertz vom IKW.

Stiftung und Unternehmen aus Magdeburg wollen Generationen zusammenführen

Die Ein- bis Zwei-Raum-Wohnungen erstrecken sich über vier Etagen und werden vermietet. Die Größe der einzelnen Wohnungen liege zwischen 30 und 45 Quadratmetern. Die Mieten der künftigen Seniorenwohnungen sollen bezahlbar sein. „Wir wollen die Mehrheit der Bevölkerung ansprechen“, so Daniela Robertz.

Singen, spielen, bewegen, backen, basteln, vorlesen – es gibt laut Klaus Roth, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, zahlreiche Anlässe, um die Generationen zusammenzuführen. Träger der künftigen Kita ist die Stiftung Evangelische Jugendhilfe.

Die Stiftung arbeitete bereits mit dem Unternehmen beim Internationalen Stiftungsgymnasium in der Agnetenstraße zusammen.

Bauprojekt in der Sieverstorstraße in Magdeburg: Das Institut für Kommunikation und Weiterbildung plant an der Sieverstorstraße den Bau einer Kita, ergänzt durch 30 Seniorenwohnungen. So soll das Gebäude aussehen. Visualisierung: Architekturbüro Thal

Langes Warten auf Baugenehmigung in Magdeburg

„Wir wollen, dass die Senioren und Kinder zusammenkommen und viele Dinge gemeinsam machen. Auch können die Senioren den Kindern vieles beibringen. Beide Gruppen können unglaublich viel voneinander lernen“, sind sich Klaus Roth und Daniela Robertz einig.

Drei Jahre habe es gedauert, bis die Baugenehmigung für das lang ersehnte Kita-Projekt in der Sieverstorstraße vorlag, lässt Klaus Roth die Anwesenden beim symbolischen Spatenstich am Montag wissen. Die Hürden der Bürokratie werden das Bauprojekt deutlich teurer machen als veranschlagt. Zur Investitionssumme wollte sich aber niemand so recht äußern.

Die regionale Baufirma Industriebau Wernigerode setzt das Vorhaben um.