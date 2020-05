In Magdeburg hat die Polizei einen Mann verhaftet, der zwei Mädchen zu sexuellen Handlungen an sich aufgefordert hat. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Ein Mann hat Magdeburg zwei Mädchen sexuell belästigt. Der Tatverdächtige konnte verhaftet werden.

Magdeburg (vs) l Die Magdeburger Polizei hat am Donnerstag im Stadtteil Herrenkrug einen Mann festgenommen. Der 67-Jährige steht im Verdacht, zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren sexuell belästigt zu haben, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag mit. So soll der mutmaßliche Täter die Mädchen zuerst aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Zeitgleich nahm der Verdächtige im Beisein der Mädchen selbst sexuelle Handlungen an sich vor.

Die Kinder kamen den Aufforderungen des Mannes nicht nach und liefen weg. Anschließend informierten die beiden Mädchen die Polizei. Die Beamten konnten den Mann noch vor Ort antreffen und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg stellte am Freitag aufgrund der psychischen Auffälligkeiten des Mannes einen Antrag auf einen Unterbringungsbefehl. Diesem Antrag wurde statt gegeben und der Mann in ein Landesfachkrankenhaus eingewiesen.