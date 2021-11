Shitstorm bei Twitter: Harte Kritik zum Magdeburger Weihnachtsmarkt trotz hoher Corona-Zahlen

Magdeburg hält (noch) an seinem Weihnachtsmarkt fest. Am 22. November 2021 soll Eröffnung sein.

Magdeburg - Die Coronazahlen schnellen in Magdeburg in die Höhe. Allein für Donnerstag, den 18. Oktober, vermeldete das Robert-Koch-Institut für Magdeburg 253 neue Corona-Fälle, die Inzidenz steigt damit auf 346,9. Dennoch hält die Landeshauptstadt an seiner Eröffnung der Weihnachtsbuden am 22. November 2021, fest.

Der Weihnachtsmarkt soll stattfinden und das ohne 3G, 2G und Einlasskontrollen. Lediglich eine Maskenpflicht soll es geben - wie die Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH am Mittwoch mitteilte. Im Internet wird bereits heftig darüber diskutiert. Verschiedene Medien wie ARD und ZDF stellen den Weihnachtsmarkt an den Pranger. Zu Recht?