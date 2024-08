Magdeburg/DUR. - An Tag drei der "Shopping Queen"-Woche in Magdeburg muss Kandidatin Yvonne zeigen, was sie kann. In der Vox-Sendung hat die 54-Jährige vier Stunden Zeit, um sich für 500 Euro ein Outfit zusammenzustellen, das sowohl ihre vier Mitkandidatinnen als auch Guido Maria Kretschmer überzeugt. Eines ihrer Teile stößt bei dem Designer jedoch nicht gerade auf Begeisterung.

Das Motto - "Farbklecks - Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!" - bereitet Kandidatin Yvonne zumindest keine Probleme: "Ich bin sehr, sehr glücklich damit." Nur bei dem bunten Hingucker gibt die 54-Jährige zu, "noch keinen Plan" zu haben.

Doch dabei kann ihr vielleicht ihre Shopping-Begleiterin helfen. Yvonne ist Mutter von zwei Töchtern. Eine davon, die 21-jährige Psychologiestudentin Helene, wird sie bei der Herausforderung tatkräftig unterstützen. Zuversichtlich steigen beide in das quietschpinke Auto: "Ich werde Shopping Queen, weil ich die beste Begleitung an meiner Seite habe."

"So wenig?" - Guido Maria Kretschmer überrascht über kleine Kleiderauswahl

Derweil sehen sich die anderen Kandidatinnen in Yvonnes Haus um. Im Schlafzimmer und beim Kleiderschrank angekommen, stellt der Designer Guido Maria Kretschmer überrascht fest: "So wenig?" Mitkandidatin Bianca sieht das ähnlich: Yvonne habe zwar wenige, aber dafür "hochwertige Stücke".

Noch im Auto spricht Yvonne eine Herausforderung an, die ihr beim heutigen Shopping-Tag Probleme bereiten könnte: "Wir haben noch keinen Sommerschlussverkauf. Die Sachen sind noch teuer im Laden." Denn das, was sie sich im Kopf zurechtgelegt habe, sei "mitunter auch teuer".

Guido Maria Kretschmer verrät: "Ich bin Frühaufsteher"

Ihre persönliche Frage an den Gastgeber Guido Maria Kretschmer lautet: Wann ist deine kreative Phase am Tag? "Vormittags. Ich bin Frühaufsteher." Das habe sich im Laufe der Jahre verändert, verrät der Designer: "Früher war das eher am Abend."

Im Laden angekommen, probiert die Kandidatin mehrere Looks aus: Jumpsuit, Kleid, Rock und Oberteil. "Ich liebe Kleider. Ich komme an Kleidern nicht vorbei. Im Kleid fühle ich mich wohler", erzählt Yvonne. Um mit den Erwartungen zu brechen, entscheiden sich Mutter und Tochter für den Jumpsuit.

Dazu soll es ein Kopftuch sein. Yvonne hat einen 1960er-Jahre Style im Kopf. Das Tuch soll den Eindruck vermitteln, „als ob ich gerade im Cabrio sitze“. Tochter Helene unterstützt die Idee. Ihre Wahl fällt auf ein grünes Tuch. Denn sie trage gern bunte, knallige Farben, "um nicht als kleines, graues Mäuschen abgestempelt zu werden".

Guido Maria Kretschmer: "Vielleicht noch ne Burka?"

Beim Designer kommt die Idee allerdings gar nicht gut an. Zumindest nicht so, wie das Tuch gebunden ist. "Also das sieht wirklich aus: Ich muss noch schauen, dass ich mir ein Tuch umhänge, damit ich in die Moschee komme", so Guido Maria Kretschmer. Und weiter: "Also das würde ich, glaube ich, jetzt nicht machen." Später witzelt er noch: "Yvonne ist konvertiert. Vielleicht noch 'ne Burka?"

Auch beim Friseurbesuch - Yvonne hat nur noch 20 Minuten Zeit - kann sich der Moderator weitere Spitzen nicht verkneifen. Sich in den Friseur hineinversetzend, sagt der Designer: "Er denkt sich auch: Was will die Frau mit dem Tuch?"

34 Punkte und Schuhkritik für "Shopping Queen"-Kandidatin Yvonne

Dann geht es ab auf den Laufsteg. Yvonne hat sich die Haare machen lassen, Make-up und Nagellack aufgetragen, Sonnenbrille, Schmuck, Jumpsuit, Tasche, Make-up, Sonnenbrille und Sandalen gekauft. Der Farbtupfer ist ihr grünes Kopftuch.

Von den Mitkandidatinnen bekommt Yvonne zweimal acht und zweimal neun Punkte. Und hat damit, genauso wie ihre beiden Vorgängerinnen, 34 Punkte erhalten. Ihre acht Punkte begründet Mitkandidatin Michéle mit der Schuhauswahl: "Das hätte auch meine Oma tragen können."

Guido Maria Kretschmer: Wie Hildegard Knef in Riad

Und Guidos Urteil? "Ich finde, es steht ihr sehr, sehr gut. Alles wunderbar." Nur das Tuch hätte er "nie so gebunden". Man würde denken, "Hildegard Knef besucht Riad zum ersten Mal". Und weiter: Das "sieht ein bisschen aus wie im Märchenfilm: 1001 Nacht. Ich finde es schade, dass man die Haare nicht sieht".

Wie der Designer Guido Maria Kretschmer Yvonnes Outfit und das der anderen Kandidatinnen tatsächlich bewertet, erfahren die Zuschauer jedoch erst am Ende der Woche.

Wer die meisten Punkte hat, wird Shopping-Queen von Magdeburg. Für die Gewinnerin gibt es dann zusätzlich 1.000 Euro Preisgeld.