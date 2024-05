Das markante Shopping-Mobil aus der TV-Sendung „Shopping Queen“ ist diese Woche in Magdeburg unterwegs. Nicht nur in der Altstadt wurde das Gefährt gesichtet.

Shopping Queen in Magdeburg: Dreharbeiten für Vox-Sendung in dieser Woche

Das Shopping-Mobil parkt an der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau.

Magdeburg - Fans der TV-Sendung Shopping Queen mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer (58) dürfen sich auf Folgen aus Magdeburg freuen. Seit Montag (13. Mai) ist das pinkfarbene Shopping-Mobil auf den Straßen der Elbestadt unterwegs. Es laufen Dreharbeiten.

Unter anderem wurde das Produktionsteam bei Geschäften im Breiten Weg in der Altstadt gesehen. Aber auch in der Schönebecker Straße in Buckau wurde Station gemacht.

Shopping Queen in Magdeburg gesucht

Eine der potenziellen Shopping-Queens war dort mit Begleitung in einem Second-Hand-Laden auf der Suche nach einem passenden Kleidungsstück für ihr Outfit.

Die Dreharbeiten in Magdeburg sollen noch bis Freitag (17. Mai) laufen. Gedreht wird in verschiedenen Geschäften sowie im Zuhause der Kandidatinnen. Das Motto lautet „Farbklecks - präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!“.

Wie gewohnt gehen fünf Kandidatinnen mit einem Budget von 500 Euro shoppen. Sie haben vier Stunden Zeit, um ein passendes Outfit zusammenzustellen, sich die Haare zu stylen und sich schminken zu lassen.

Shopping Queen: Finale im Juni in Hamburg

Nach den Dreharbeiten in Magdeburg soll am 3. Juni das Finale in Hamburg gefilmt werden, wo die fünf Kandidatinnen auf Guido Maria Kretschmer treffen. Die Folgen aus Magdeburg sollen im Sommer ausgestrahlt werden, so eine Sprecherin von RTL Deutschland, zu der auch VOX gehört, zur Volksstimme. Wann genau wurde noch nicht genannt.

Zum Hintergrund: Shopping Queen wird nunmehr seit zwölf Jahren montags bis freitags auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt. In Magdeburg wird das erste Mal für die Sendung gedreht.

Die Kandidatinnen bewerten sich nach ihrem Shopping-Ausflug gegenseitig. Auch Guido Maria Kretschmer gibt sein Voting ab. Wer die meisten Punkte einfährt, wird Shopping-Queen von Magdeburg. Dies wird mit einem Preisgeld von 1.000 Euro belohnt.