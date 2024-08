Shopping Queen in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt wurde die beliebte Vox-Sendung "Shopping Queen" in Magdeburg gedreht.

Welches Motto Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer für die Woche ausgewählt hat und wie sich die erste von fünf Kandidatinnen an Tag eins geschlagen hat:

Gespannt fiebern die fünf Kandidatinnen gemeinsam in Magdeburg auf die Bekanntgabe des Mottos hin. Indes verrät Kandidatin Marleen ihr Horrormotto: „Sei der Hingucker am Ballermann“. Besonders freuen würde sie sich hingegen über die 60er Jahre: "mit Schulterpolster, Blazer, Zweiteiler".

Shopping Queen: Weißes Sommeroutfit in Magdeburg

Dann verkündet Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer via Videobotschaft das Thema der Woche: „Farbklecks – Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!“ Und weiter: „Im Sommer gehört weiß dazu.“ Das Wichtigste sei jedoch, dem Look "einen wirklich tollen Farbklecks" zu verleihen. Beispielsweise in Form eines Accessoires.

Für Kandidatin Marleen ist das nicht gerade ein Heimspiel. Immerhin beschreibt sie ihren Modestil als "bunt und vielfältig" und komplett weiß ziehe sie "eigentlich nie" an. Ihr Vorteil: Für gewöhnlich hat die Auszubildende lediglich 50 Euro pro Monat zum Shoppen zur Verfügung. Nun sind es 500 Euro für vier Stunden.

Lesen Sie auch: „Shopping Queen“ in Magdeburg: Alle Infos zu Motto, Kandidatinnen und Sendeterminen

Guido Maria Kretschmer: "Ich weiß noch genau, dass ich eher ein zweifelndes Kind war"

Und so macht sich Marleen gemeinsam mit Freundin Klara auf den Weg zum Einkaufsbummel durch Magdeburg, während die restlichen vier Kandidatinnen es sich in ihrem WG-Zimmer gemütlich machen und die bunten Perücken der 26-Jährigen durchprobieren. Zuvor hatte die Kandidatin den Grund der Sammlung verraten: Mit ihren Haaren war sie "noch nie" zufrieden gewesen.

Leicht unzufrieden, allerdings in anderer Hinsicht, war Guido Maria Kretschmer. Das geht zumindest aus der Aussage hervor, mit der der Designer die Frage der Kandidatin, was er seinem sechsjährigen Ich mit auf den Weg geben würde, beantwortet hat: etwas mehr Zuversicht. Die habe er mit sechs Jahren noch nicht gehabt. "Ich weiß noch genau, dass ich eher ein zweifelndes Kind war."

Guido Maria Kretschmer: "Nippelpads würden da helfen"

Shopping Queen-Kandidatin Marleen: "Ich fänd's ganz cool, wenn's blickdicht wäre. Aber beides ist komplett durchsichtig." Screenshot: Vox/MZ

Im ersten Geschäft, einem Second-Hand-Laden, probieren Marleen und Freundin Klara verschiedene Kombinationen durch. Doch schnell wird die Tücke der Farbe Weiß deutlich und Marleen merkt, dass sie mehr preisgibt, als ihr lieb ist. "Ich fänds ganz cool, wenns blickdicht wäre. Aber beides ist komplett durchsichtig."

Auch Guido Maria Kretschmer stellt fest: "Es ist sehr durchsichtig. Nippelpads würden da helfen." Und weiter: "Weiß hat natürlich eine große Transparenzkraft."

Guido Maria Kretschmer: "Ich bin ein großer Marleen-Fan. Sie hat sich in mein Herz marleent"

Nach mehreren Versuchen kommen Marleen und Klara zu dem Schluss, es in einem anderen Laden zu probieren und verlassen das Geschäft mit leeren Händen.

Wenige Stunden später ist Marleen mit Unterstützung ihrer Freundin Klara angekleidet und fertig gestylt. Ihr Outfit: ein weißes Kleid, ein weißer Rock, ein grüner Gürtel und weiße Halbschuhe mit schwarzer Sohle. Die Haare sind nun leicht gelockt, ähnlich wie bei Marleens Modevorbild Marilyn Monroe.

34 Punkte für weißes Kleid, grünen Gürtel, Perlenschmuck und Marilyn-Monroe-Frisur

Für Outfit, Perlenschmuck, Frisur und Make-up erhält Marleen von ihren Mitkandidatinnen zweimal neun und zweimal acht, also insgesamt 34 Punkte. Am Ende der Woche gibt auch Guido Maria Kretschmer seine Bewertung ab. Wer die meisten Stimmen hat, wird Shopping-Queen von Magdeburg. Für die Gewinnerin gibt es dann zusätzlich 1.000 Euro Preisgeld.

Guido Maria Kretschmer über Marleens Outfit: "Es ist ein Look, der ihr steht." Screenshot: Vox/MZ

Shopping Queen wird nunmehr seit zwölf Jahren montags bis freitags auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt.