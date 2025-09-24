Aktuell läuft auf Vox die beliebte Mode-Show "Shopping Queen" mit Folgen aus Magdeburg. Am zweiten Tag muss Kandidatin Heike aus Burg ihren Modegeschmack unter Beweis stellen.

Guido Maria Kretschmer ist begeistert von Kandidatin Heike: "Die lebt das, die spürt das."

Magdeburg. – An Tag zwei der Vox-Show "Shopping Queen"-Folge aus Magdeburg ist Kandidatin Heike an der Reihe. Sie will den Wettbewerb unbedingt gewinnen, um zu Guido Maria Kretschmers Fashion Week in Hamburg eingeladen zu werden.

Unterstützt wird die 58-jährige Verkäuferin aus Burg wird bei ihrer Shopping-Tour von Tochter Lisa (30), die sie auch sonst häufig beim Einkaufen begleitet. Heike hat vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro, um sich ein mutiges Fashion-Week-Outfit zu besorgen.

Lesen Sie auch: „Shopping Queen“ in Magdeburg gesichtet – Wo die Dreharbeiten stattfinden

"Shopping Queen": Heike steuert Modepark Röther in Magdeburg an

Ihr Ziel ist klar: "Ich werde 'Shopping Queen', weil ich den Style habe. Und deshalb hole ich mir die Krone", so Heike. Da sie jedoch aus Burg, einer Stadt 25 Kilometer nordöstlich von Magdeburg, kommt, startet sie mit einem Nachteil.

Denn bis nach Magdeburg vergeht schon mal eine gute halbe Stunde Fahrzeit. Ziel ist der Modepark Röther in Magdeburg. "Ich glaube, da gibt es auch meine Sachen zu bekommen", äußert sich Guido Maria Kretschmer zu dieser Wahl.

Heike und Lisa verschaffen sich erstmal einen Überblick, bevor sie eine Verkäuferin um Hilfe bitten: "Wir würden gern etwas Auffallendes, Cooles und Lässiges wollen."

Mehrere Kleidungsstücke kommen in die engere Auswahl

Die Auswahl wird sehr kritisch begutachtet. Ein roter Jump-Suit, ein goldenes Kleid und ein schwarzes Kleid kommen in die engere Auswahl.

"Die trägt das souverän", kommentiert Guido Maria Kretschmer den roten Jump-Suit, mit dem Heike als Erstes aus der Kabine kommt. Nur Heike fühlt sich darin nicht wohl: "Nein, das bin ich nicht."

Lesen Sie auch: Guido Maria Kretschmer: So lebt der aus "Shopping Queen" bekannte Designer

Viel Glitzer hat das zweite Outfit, in dem sich Heike auch gleich viel wohler fühlt. Hier fehlt nur noch eine coole Jacke, die auch sogleich von der Verkäuferin gebracht wird.

Guido Maria Kretschmer bisher von Heikes Geschmack begeistert

"Nimm was Kurzes, Derbes", lautet Guidos Kommentar zur ersten schwarzen Jacke. Die nächste schwarze Jacke im Biker-Stile gefällt ihm schon besser.

Die Eleganz in Kombination mit der Jacke gefällt Heike. Guido ist begeistert von ihrem Modegeschmack und auch der Art und Weise, wie sie die Kleidung Probe trägt: "Die lebt das, die spürt das."

Lesen Sie auch: Shopping Queen: Diese Magdeburger Orte, Modeläden und Friseure sind dabei

Die Entscheidung ist gefallen. Beide Kleidungsstücke passen auch ins Budget. Fehlen nur noch Schuhe – gesucht wird etwas Höheres. Die Entscheidung fällt dann auf Stiefel, ebenfalls in Metallic-Optic.

"Shopping Queen": So viel Punkte bekam Heike

Nun suchen Mutter und Tochter noch nach einer passenden Tasche für das Outfit. Heikes Augenmerk fällt auf eine etwas größere, schwarze Tasche.

Das wäre nicht Guidos Wahl gewesen: "Ich würde ihr empfehlen, entweder eine ganz kleine Cross-Body oder etwas Größeres, wie einen Bag, den sie unten so mitschleppt, zu nehmen. Das würde ich machen." Auch Leder auf Leder findet er too much. Doch Heikes Entscheidung ist gefallen.

Auch interessant: Wie "Shopping-Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer beim Ober-Lude im Puff landete

Ob sie mit dem Gesamtbild punkten kann? Auf dem Catwalk legt Heike jedenfalls einen souveränen Auftritt hin – schließlich modelt sie auch nebenbei. "Sieht ein bisschen aus wie eine Rockerbraut", kommentiert Guido, der nach wie vor kein Fan der schwarzen Tasche ist. "Die Tasche ist ein Killer. Sie schafft eine Unruhe, die der Look überhaupt nicht gebraucht hätte."

Aber die anderen Kandidatinnen sind von Heikes Auftritt und dem Outfit begeistert. Insgesamt 36 Punkte erhält die 58-Jährige und liegt damit vor Geeny, die tags zuvor 32 Punkte ergattern konnte.

"Shopping Queen" wird immer montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Alternativ sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.