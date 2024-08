Die Vox-Sendung „Shopping Queen“, die in Magdeburg gedreht wurde, wird im Fernsehen und online ausgestrahlt. In welchen Magdeburger Geschäften die fünf Frauen einkaufen gehen, wer die Haare macht und was von der Stadt gezeigt wird.

Magdeburg - „Moment mal, das ist doch der Laden am Breiten Weg oder ist das doch in Stadtfeld?“ oder „Das Geschäft kenne ich, da war ich auch schon einkaufen.“ So oder so ähnlich sitzen vermutlich viele Magdeburgerinnen und Magdeburger seit Montag vor dem Fernseher, raten und staunen, wo die fünf Kandidatinnen bei Shopping Queen einkaufen gehen. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren, in denen die Sendung schon gedreht wird, findet die Vox-Show in Magdeburg statt.