Magdeburg. - Die Deko-Queen hat er bereits in Magdeburg gesucht. Nun kommt Guido Maria Kretschmer erstmals auch mit seinem TV-Flaggschiff Shopping Queen in die Landeshauptstadt. Vom 13. bis 17. Mai laufen die Dreharbeiten, das Finale in Hamburg, wo die fünf Kandidatinnen auf den Stardesigner treffen, findet am 3. Juni statt.