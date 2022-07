Einkaufen Sket-Passage in Magdeburg: Stadt äußert sich zur Schließung von Norma und Rossmann

Norma und Rossmann waren Anfang Mai die ersten Mieter, die ihre Märkte in dem neuen Einkaufszentrum an der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau eröffneten. Gut einen Monat später mussten sie wieder schließen. Auf Anordnung durch die untere Bauaufsichtsbehörde.