Wernigerode. - Nur eine kurze Probe, dann läuft die Bowlingkugel, und Andreas Sack ist geschlagen. Lydia Hüskens ballt die Fäuste und strahlt in die Runde. In der einstigen Bowlingbahn in der Bahnhofstraße kann noch immer gespielt werden. Allerdings ausschließlich so, wie es zum neuen Eigentümer passt: digital via App, auf einem großen Bildschirm.

