14 Kinder im Jahr 2024 in Deutschland ertrunken So bringt Magdeburger Verein Kindern sicher schwimmen bei

Im Jahr 2024 sind 14 Kinder in Deutschland ertrunken. Der Sportverein Olvenstedt will da entgegenwirken. In Magdeburg können dort Kinder und Erwachsene schwimmen lernen - teilweise sogar kostenlos.