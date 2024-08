So bunt zeigt sich Magdeburg auf Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Magdeburg/Stendal/VS. - Von Theater bis Christopher Street Day, Werkstatt der Pfeifferschen Stiftungen bis zur Guericke-Gesellschaft, von Irish Folk bis Line Dance – Magdeburg zeigt sich auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal von seiner bunten Seiten passend zum Motto: Mittelalter trifft Moderne.

Insgesamt beteiligen sich aus Magdeburg an den drei Tagen vom 30. August bis 1. September zwölf lokale Kultur-, Sozial- und Geschichtsvereine, darunter die internationale Otto-von-Guericke-Gesellschaft, zwei Tourismusanbieter, das Theater, die Universität, das Friseurmuseum sowie vier Bands am Landesfest. 500 Mitwirkende, darunter 100 Kinder und Jugendliche, haben sich im Vorfeld intensiv und überwiegend in ihrer Freizeit auf das Festwochenende vorbereitet. Zu sehen sind die Repräsentanten der Landeshauptstadt vorwiegend auf der Bühne im Regionaldorf Elbe-Börde-Heide (Nähe Jacobi-Kirche in Stendal).

Freitag, 30. August

Am 30. August wird der Sachsen-Anhalt-Tag um 14 Uhr mit einem Gottesdienst und einer Festrede von Ministerpräsident Reiner Haseloff eröffnet. Magdeburg wird durch die Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Regina-Dolores Stieler-Hinz, vertreten.

Das Programm auf der Regionalbühne Elbe-Börde-Heide wird am Freitag um 16 Uhr von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck eröffnet, bekannt durch die Reihe Musik am Nachmittag im Gesellschaftshaus. Der Shanty-Chor Magdeburg wird um 17 und 18.40 Uhr mit echten Shantys und Seemannsliedern begeistern. Gegen 22.30 Uhr lädt die Band Elective Area zum exklusiven Nirvana-Special ein.

Sonnabend, 31. August

Am 31. August ist Magdeburg mit drei Programmblöcken an der Regionalbühne Elbe-Börde-Heide vertreten. Zwischen 12.30 und 14 Uhr präsentieren sich die Tanzschule Sitara mit Orientalischem Tanz, die Otto-von-Guericke-Gesellschaft mit Experimenten, das Folklore-Ensemble mit Kinder- und Jugendtänzen und der Volkschor mit einem Volkslieder-Medley. Der Verein Harmonia und die WSG Reform bieten von 15.30 bis 16.45 Uhr ein Programm zwischen ukrainischer Folklore und Showtanz.

Am Abend erobern drei Magdeburger Rockbands unterschiedlicher Couleur die Bühne: ab 17.40 Uhr Lucifer Lux, ab 19.15 Uhr 6 atü und ab 22.30 Uhr die Band Celtic Chaos. Ebenfalls am Sonnabend werden die Frauen vom Heimatverein Beyendorf-Sohlen mit Bördetrachten im Festgebiet unterwegs sein und gegen 16.45 Uhr auf der Regionalbühne Elbe-Börde-Heide von Moderator Heinz-Joachim Henke interviewt.

Sonntag, 1. September

Der große Festumzug zieht am 1. September zwischen 11 und 13 Uhr durch die Stendaler Innenstadt. Aus Magdeburg wirken mit: das Folklore Ensemble, das Theater Magdeburg, die Theaterkiste, die Malteser Sachsen-Anhalt (mit der Studi-Band C5h2OH), die Line Dancer „Texas Outlaws“ und die Otto-von-Guericke-Gesellschaft, auf deren Festwagen sich nicht nur Otto-von-Guericke, sondern auch die Magdeburger Jungfrau zeigen wird.

Nach dem Festumzug eröffnet der Verein Jüdische Gemeinde zu Magdeburg das Nachmittagsprogramm an der Regionalbühne Elbe-Börde-Heide. Zum Abschluss treten noch einmal die „Texas Outlaws“ auf.