Die Clubs in Magdeburg feiern das Wochenende bunt und vielfältig. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen in den angesagtesten Locations zusammengetragen.

So feiern die Clubs in Magdeburg das Wochenende

Das Wochenende steht auch im Zeichen der Partys in den Clubs.

Magdeburg - Die Magdeburger Club-Szene bietet auch dieses Wochenende ein buntes Programm. Die Volksstimme hat ein paar Ideen zum Ausgehen zusammengetragen.

Café Treibgut: DJ Taip und Marc Smith legen am Freitag ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen Musik auf. Eine „Latin & RnB Night“ steht mit DNS für Sonnabend ab 19 Uhr auf dem Plan.

Arena Magdeburg: Das Ellen Noir Summercamp findet in der Arena Magdeburg im Klostercamp/Industriestraße 4 statt. Beginn ist am Freitag um 21 Uhr. An den Reglern stehen Die Gebrüder Brett, Komacasper, Eyecer, Craig Mortalis, Cracky Koksberg, Haimkind, Beam, Luzzifer, Fabitekk, Kannadiss, Bassbilanz, Morbid, CZ Kind, Benny R., Junkzz, Cosmo Korg, Borderline, Klangkasper, Geehee, Echse, Melodic Mentality, Sylas, Anithrox, Energetic Sounds, E-Bit, Cycle, Poison Ivy, Skg, Togs, Schickzo und 5xD. Techno und Melodic Techno stehen für den Sonnabend ab 21 Uhr mit DJ Rush, Tomcraft, Psychodevils, Tiefundton, DJ Decline, Phil.S, Beatstroganow, Sandro Bader, DJ Bacard, Deejay Pi und Pfannenkuchen auf dem Programm.

Phoenix: Eine CSD Warm up Party 2023 findet am Freitag im Phoenix im Breiten Weg 202 statt. Beginn ist um 22 Uhr.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 beginnt am Freitag um 23 Uhr eine Party. Die nächste Veranstaltung folgt Tags darauf um 23 Uhr.

Geheimclub: Beim Multiplay legen Freitag ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 Pernox, Rasch und Shaven auf. Never Stop heißt die Party auf zwei Floors ab Mitternacht in der Nacht zum Sonntag. Mit dabei sind SI.Kurd, Aisha und CC.Fierce sowie David Dean.

Elbauenpark: Eine Mega-Malle-Party beginnt am Sonnabend ab 11 Uhr im Elbauenpark. 15 Acts sorgen für das Programm – unter anderem Mallorca-Stars wie Mia Julia, ISI Glück, Tobee und DJ Robin.

CSD-Parade und CSD-Stadtfest: Zum Abschluss der CSD-Aktionswochen in Magdeburg startet am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Alten Markt eine Demonstration mit Musiktrucks, deren Route durch die Magdeburger Innenstadt führt. Es werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Im vergangenen Jahr waren 2022 Menschen zu der Veranstaltung in die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt gekommen. Es gehe darum, „dass es nicht sein kann, dass Menschen ausgegrenzt oder sogar misshandelt werden, nur weil sie nicht den hetero-normativen Vorstellungen entsprechen“, so die Einladung der Veranstalter zu der Demo. Umrahmt wird diese Veranstaltung vom CSD-Stadtfest, das bereits um 12 Uhr auf dem Alten Markt beginnt.

Montego Beach Club: Eine White Party – weiße Kleidung ist Pflicht – ist für am Sonnabend ab 19 Uhr im Montego Beach Club am Adolf-Mittag-See geplant. Der Abend wird vom Prinzzclub mitgestaltet. Für Musik sorgt Mike La Funk.

Boys’n’Beats: Eine CSD Abschlussparty beginnt am Sonnabend im 22 Uhr im Boys’n’Beats in der Liebknechtstraße 89. Mit dabei ist DJ Chris Rodrigues.

Insel der Jugend: Außerdem gibt es am Sonnabend eine Offizielle CSD Abschlussparty mit Party auf drei Floors auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mit dabei sind Kevin Neon, Bianca Beat & ihr Boss, DJane Sanival, DJ 0xADB, DJ Stev MC. Stev und Holger Pink sowie die Drag Queens Miss Abby Tension und Alice Petitt.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Auch am Sonntag ist die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, geöffnet. Ab 14 Uhr spielt hier die Musik.

Luises Garten: Metamorphosis Open Air heißt es am Sonntag ab 16 Uhr in Luises Garten an der Festung Mark. Mit dabei sind D/Baker und Jon Wolff.