Magdeburg - Konzerte und Kunst, Krimi, CSD-Parade, Architektur und Literatur - der Kalender bietet für Samstag, den 19. August 2023, in Magdeburg eine Reihe von Ideen zum Ausgehen. Die Volksstimme hat die Tipps auf dieser Seite zusammengetragen. Für die Partys an diesem Wochenende gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 18. August 2023, geht es hier.

Rossini Quartett spielt im Kloster Unser Lieben Frauen

Auf seiner 21. Musikalisch-Literarische Entdeckungsreise entlang der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt gibt das Rossini Quartett am Sonnabend ab 19 Uhr ein Konzert im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Wie in den Jahren zuvor werden neben den Texten auch die musikalische Vielfältigkeit des Bundeslandes mit Werken von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, der seine Brandenburgischen Konzerte in Köthen komponierte, und Johann Friedrich Fasch, der vor allem in Zerbst wirkte, zu Gehör gebracht. Das Rossini Quartett, Kulturbotschafter der Landeshauptstadt Magdeburg und des Landes Sachsen-Anhalt feiert dieses Jahr sein 34-jähriges Bestehen und seine Solisten wie Kammersängerin Undine Dreißig, Rainer Auerbach, Atsuko Koga, Henning Ahlers, Wolfgang Klose werden die musikalischen Werke nach bewährtem Konzept in einem vielseitig abwechslungsreichen Programm zu Gehör bringen.

Loltroll im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

Ebenfalls im Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen wird am Sonnabend um 21 Uhr ein neues Kunstwerk der Öffentlichkeit präsentiert. Vorgestellt wird der „Loltroll“ von Bjørn Melhus. Der Künstler wird anwesend sein. Aus dem Brunnen auf dem Vorplatz des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen quasselt, quakt und schimpft der Loltroll zünftig.

Wie ein Hologramm schwebt ein Kopf in den Tiefen, der permanent sein Aussehen verändert und Sprachfetzen von sich gibt: Laute der Begeisterung, aber auch Sprachfetzen aus den sozialen Medien und absurde Begriffe aus Beschimpfungen. Lol steht für „Laughing Out Loud“, zu Deutsch: laut auflachen. Dieses trifft hier auf den Internet-Troll, eine Person, die mit ihren Kommentaren emotional provoziert, um gezielt Diskussionen im Internet zu stören.

Bauhaus in Magdeburg

Mit dem Aufbruch in die Moderne als "Stadt des neuen Bauwillens" zeigte Magdeburg in den 1920er-Jahren ihre Verwandlung in eine farbige Stadt. Der magdeburgische, moderne Siedlungsbau ist vergleichbar mit jenen in Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main. Die Architekturgeschichte Magdeburgs in ihrer Bandbreite ist auf dem Domplatz hervorragend abzulesen.

Zum Preis von 15 Euro pro Person können Besucher in diese Geschichte am Sonnabend eintauchen. Eine Radtour - die Fahrräder können nicht gestellt werden - beginnt um 14 Uhr am Schachbrett schräg gegenüber vom Motel One auf dem Domplatz. Anmeldung unter 0391/73347784 oder per E-Mail ancarmen.niebergall@tourenreich.de.

Detektiv-Spiele in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr ist wieder Krimi-Samstag mit Detektiv-Spielen für Besucher ab 14 Jahren in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Ein bis fünf Personen ab 14 Jahre können knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann. Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“.

Anmeldungen sind unter Telefon 0391/540-4857 möglich. Die Bibliothek sitzt im Breiten Weg 109.

Letzter Schrei für den Public Poetry Scream

Unterstützt von Sponsoren hat der Förderverein der Schriftsteller in diesem Jahr erneut die Reihe „Public Poetry Scream“ aufgelegt. Diesen Sonnabend findet die letzte Veranstaltung dieser Saison neben dem Hundertwasserhaus statt.

Das offene Format für den „literarischen Breitensport“ wird diesmal von Lars Johansen moderiert. Maximal fünf Minuten steht das Mikro für jeden zur Verfügung, der eigene oder Texte von anderen Dichtern vortragen möchte und der sich kurz vor 14 Uhr beim Moderator vor Ort meldet. Erlaubt sind bei der Veranstaltung alle Formate der Literatur: Lyrisches, Poetisches, Ernstes, Nachdenkliches, Lustiges und Skurriles sind hier gefragt, von Klassik bis Modern, von gereimt und gerappt bis DaDa. Bei der Veranstaltung handelt es sich um keinen Wettbewerb und jeder, der möchte, kann mitmachen.

CSD-Demo in Magdeburg - und weitere Veranstaltungen

Mehrere Veranstaltungen komplettieren am Wochenende die CSD-Aktionswochen. Nach Straßenfest ab 12 Uhr auf dem Alten Markt und der dort um 13 Uhr startenden Demo, stehen abends Partys auf der Insel der Jugend und im Boys’n’Beats auf dem Programm. Morgen beginnt auf dem Alten Markt um 11 Uhr ein Abbauen mit Helferfrühstück, zur gleichen Zeit beginnt in St. Gertauden in der Schönebecker Straße 17 eine CSD-Andacht. Und eine queere Stadtrundfahrt ist für 12 Uhr ab dem Alten Markt geplant.