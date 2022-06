Kultur So feiert das Theater in der Grünen Zitadelle ihre Sommerkonzerte in Magdeburg

Das Sommer-Open-Air vom Theater in der Grünen Zitadelle kehrt am 24. Juni 2022 in den Magdeburger Stadtpark zurück. Neben neuen und alten Stars feiert eine Schlager-Musical-Komödie Premiere.