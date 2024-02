In der Grundschule in Magdeburg-Olvenstedt wurde die Bibliothek mit 40 neuen Büchern ausgestattet. Darunter sind Texte mit Lesehilfen. Wie die Schule täglich das Lesen fördert.

Einige Kinder der dritten Klasse stöbern in den neuen Büchern in ihrer Grundschule "Am Fliederhof" in Magdeburg-Olvenstedt.

Magdeburg - Gruselige Abenteuer, lustige Tiergeschichten oder Klassiker wie „Die drei ???“. In der Grundschule „Am Fliederhof“ füllt sich die Bibliothek immer mehr mit bunten Büchern. Seit die Schule vor einem Jahr nach der Sanierung wieder bezogen werden konnte, gibt es eine kleine Bibliothek mit bunten Sofas, Spielen und Büchern.

„Wir machen jeden Morgen eine Lesezeit in allen Klassen. Da können die Kinder zuerst leise ihr eigenes Buch lesen, danach wird noch laut vorgelesen“, erzählt Schulleiter Michael Ahnert. Um das Verständnis zu fördern, müssten die Jungen und Mädchen auch Fragen beantworten oder etwas Passendes dazu malen. So soll der Spaß am Lesen gefördert werden.

Um das zu unterstützen, haben Anne-Marie Keding (CDU), Vizepräsidentin im Landtag von Sachsen-Anhalt, und Stefanie Middendorf, Mitglied der CDU-Ratsfraktion, rund 40 neue Bücher an die Grundschule übergeben. „Der Gedanke kam ursprünglich daher, dass wir die Lehrkräfte unterstützen wollten“, erzählen die beiden Frauen. Eine dritte Klasse darf gleich einen Blick in die Bücherauswahl werfen.

Magdeburger Grundschüler lieben Arielle, Harry Potter und Co.

Die Auswahl hat Schulleiter Michael Ahnert getroffen: „Es sollte eine umfangreiche Mischung mit verschiedenen Themen und Interessen werden. Aber auch für Erstleser und auch anspruchsvollere Texte für Dritt- und Viertklässler.“ Um eine Hilfe für Kinder zu schaffen, denen das Lesen schwerer fällt, gibt es auch Bücher mit Silbentrennung und Bildunterstützung. In den Gesprächen mit den Kindern kommt heraus, dass sie einige der Bücher schon kennen.

Auch einige Klassiker zählen zu ihren Lieblingen: Arielle, Harry Potter oder Dschungelbuch sind nur einige davon. Zwar haben die Kinder schon Englischunterricht ab der dritten Klasse, jedoch sind bisher alle Bücher in der Bibliothek deutschsprachig.

Lesewettstreit steht an

Ein paar der Kinder haben direkt aus ihrem ausgewählten Buch etwas vorgelesen. Das kann gleich als Übung für den anstehenden Lesewettstreit im März verbucht werden. „Dass die Kinder Spaß am Lesen haben, liegt mir am Herzen. Durch so eine Aktion können wir sie vielleicht positiv motivieren“, sagt Middendorf. An einer „Brennpunktschule“ wie dieser sei das besonders wichtig.