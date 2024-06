Von vs

Von vs

Jobs, Investitionen, Bildung und mehr - eine Serie von Volksstimme und Stadtmarketingverein Pro M stellt die Transformation in Magdeburg in den Mittelpunkt. Was Menschen für ihre Stadt bewegen wollen und was andere davon lernen können.

So hat sich Magdeburg gewandelt

Magdeburg - 35 Jahre nach der politischen Wende hat sich in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ein grundlegender Wandel vollzogen: städtebaulich, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Magdeburg – das sich selbst als Ottostadt vermarktet – hat seine Stadtmarketing-Kampagne 2024 dem Thema Transformation gewidmet.

Mit mehr als 60 Porträts und Interviews soll der Wandel deutlich gemacht werden, der sich seit der Wende in der Gesellschaft, in Unternehmen und der Stadt vollzogen hat. Videos geben zudem einen besonderen Blick auf die Akteure.

Kulturort und Sportstadt

Unter dem Motto „Otto ist Transformation“ will die Stadtmarketing-Kampagne 2024 aufzeigen, wie sich Magdeburg verändert hat und weiterentwickeln wird. Im Mittelpunkt: Menschen, die etwas bewegen wollen – beruflich wie im Ehrenamt.

Die Porträts erzählen davon, wie sich Magdeburg von einer Industriestadt zum aufstrebenden Standort mit internationaler Strahlkraft, zum gefragten Kulturort, zur Weltklasse-Sportstadt mit einer offenen Gesellschaft entwickelt hat. Städtebauer erinnern sich an die Verwandlung der Innenstadt. Branchenvertreter an die „wilde Zeit“ nach der Wende. Und Neu-Magdeburger blicken auf die Erschließung von modernen Quartieren. Mindesten 30 Beiträge werden in einer gemeinsamen täglichen Serie der „Magdeburger Volksstimme“ und des Stadtmarketingvereins veröffentlicht.

Großprojekte und Intel

„Wer heute durch die Straßen unserer Stadt geht, wer an der Elbe entlang schlendert oder sich in den Unternehmen umsieht, begegnet überall Wandel und Fortschritt. Die infrastrukturellen Großbauprojekte der letzten Jahre sind abgeschlossen, das Bild der Innenstadt hat sich komplett gewandelt und auch die Stadtteile haben einen Aufschwung erlebt. Die Sanierung der Kulturdenkmäler wie der Stadthalle schreitet voran und die Vorbereitungen rund um den High-Tech-Park und den Bau der Intel-Fabrik laufen planmäßig“, erklärt OB Simone Borris (parteilos) anlässlich des Serienstarts.

Blick auf den Elbbahnhof in Magdeburg, vermutlich in den 1980er Jahren. Aus dem Industriegelände wurde eine der beliebtesten Wohnstandorte. Archiv Volksstimme

Vom Stolz, hier zu leben

„Es ist beeindruckend, was sich allein in den vergangenen 35 Jahren in unserer Stadt getan hat. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen. Alle sind stolz, hier zu leben und zu arbeiten. Alle lieben es, Magdeburger zu sein“, sagt Stadtmanager Georg Bandarau.

Der Stadtmarketingverein setzt für die Ottostadt Magdeburg seit vielen Jahren die thematisch wechselnden Kampagnen um. Alle Beiträge der Kampagne werden später in frei zugänglichen Ausstellungen im Flora Park und im Allee-Center gezeigt.

Jedes Jahr ein Motto

Die Kampagne 2023 hatte unter dem Motto „Otto ist international“ Globetrotter sowie Menschen mit multikulturellen Hintergründen vorgestellt und für ein großes Echo gesorgt.

Nun geht es mit einer neuen Kampagne weiter