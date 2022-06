So heißt das neue Seniorenheim in Magdeburg-Stadtfeld

An der Liebknechtstraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld wird derzeit eine neue Pflegeeinrichtung für Senioren gebaut. Jetzt stehen der Name des Heimes und auch der Betriebsbeginn fest.

Magdeburg - Derzeit entsteht an der Liebknechtstraße 47-49 in Magdeburg-Stadtfeld eine neue Pflegeeinrichtung für Senioren. Seit Anfang 2020 laufen mittlerweile die Arbeiten an dem Gebäude, in dem es künftig 148 Plätze für Alleinstehende und Paare geben wird.