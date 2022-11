So kommt man an Tickets fürs Weihnachtssingen in Magdeburg

Wo sonst der 1. FC Magdeburg in der Zweiten Bundesliga spielt, stimmen sich am 23. Dezember 2022 die Magdeburger im Stadion fürs Weihnachtsfest ein.

Magdeburg - Das Magdeburger Weihnachtssingen in der MDCC-Arena erlebt nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder eine Neuauflage. Der Termin am 23. Dezember um 18 Uhr steht, teilten die Organisatoren mit. Veranstalter sind die Vereinigung Christen in Magdeburg, eine Veranstaltungsagentur und zahlreiche Sponsoren. So kommt man an Tickets.