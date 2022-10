So lief das Gespräch zwischen Magdeburgs OB Borris und den Parzellenweg-Anwohnern

Im Streit um das geplante Jugendwohnprojekt in Magdeburg-Nordwest hat es ein Gespräch zwischen OB Borris und den Anwohnern gegeben. Was die Betroffenen danach sagen.

Anwohner aus dem Parzellenweg in Nordwest, wo die Ex-Kita „Haus Siebenpunkt“ zu einem Wohnprojekt für einen schwer erziehbaren Jugendlichen umgebaut werden soll, machten am Freitag vor dem Magdeburger Rathaus ihren Protest gegen das Vorhaben deutlich.

Magdeburg - Anwohner des Parzellenweges in Magdeburg, Oberbürgermeisterin Borris sowie Vertreter verschiedener Ämter haben sich am Freitag (28. Oktober 2022) zu einem Gespräch über das umstrittene Jugendwohnprojekt für einen „Systemsprenger“ in der Wohnsiedlung in Nordwest ausgetauscht. So lief das Treffen.