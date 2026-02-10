Das TV- und Hifi-Studio Dickmann führt am Magdeburger Lessingplatz eine über 80-jährige Tradition fort. Die neue Geschäftsführerin Juliane Dickmann erzählt, wie das Unternehmen trotz großer Konkurrenz erfolgreich bleibt.

So schafft es ein Magdeburger Familienunternehmen, sich gegen Amazon und Co. durchzusetzen

René Lukas, Brigitte Dickmann, Jürgen Dickmann, Dirk Grüner und Hund Henry (v. l.) gratulierten der neuen Geschäftsführerin Juliane Dickmann (m.) zur Übernahme des TV- und Hifi-Studios Dickmann.

Magdeburg. - Der Lessingplatz im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ist seit über 80 Jahren ein Standort für Rundfunk- und Fernsehtechnik. Das TV- und Hifi-Studio Dickmann hält sich dort trotz Amazon, Temu und Co. seit über 35 Jahren und hat seit Anfang des Jahres mit Juliane Dickmann eine neue Geschäftsführerin.