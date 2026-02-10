Jahrzehntelange Tradition am Lessingplatz So schafft es ein Magdeburger Familienunternehmen, sich gegen Amazon und Co. durchzusetzen
Das TV- und Hifi-Studio Dickmann führt am Magdeburger Lessingplatz eine über 80-jährige Tradition fort. Die neue Geschäftsführerin Juliane Dickmann erzählt, wie das Unternehmen trotz großer Konkurrenz erfolgreich bleibt.
10.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Der Lessingplatz im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ist seit über 80 Jahren ein Standort für Rundfunk- und Fernsehtechnik. Das TV- und Hifi-Studio Dickmann hält sich dort trotz Amazon, Temu und Co. seit über 35 Jahren und hat seit Anfang des Jahres mit Juliane Dickmann eine neue Geschäftsführerin.