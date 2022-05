So soll die digitale Hundesteuermarke in Magdeburg funktionieren

In Magdeburg ist die klassische Marke für die Hundesteuer am Ende. Bis auf Ausnahmen soll sie durch eine digitale Variante ersetzt werden.

Für Hunde muss in Magdeburg eine Hundesteuer gezahlt werden. Die Regeln dazu werden sich ändern.

Magdeburg - Kann die Hundesteuermarke digitalisiert werden? Mit dieser Frage hat sich die Magdeburger Stadtverwaltung nach einem Beschluss des Stadtrats befasst. Dieser war dem Antrag der Fraktion „Die Linke“ gefolgt, die den Vorstoß folgendermaßen begründet hatte: „Hundehalter kennen das Problem: Die Hundemarke – ob am Schlüsselbund, am Hundehalsband oder lose in der Tasche, weil auch andere Familienmitglieder oder Freunde mit dem Hund spazieren gehen - kann schnell verloren gehen und muss dann umständlich neu beschafft werden.“ Jetzt liegt das Ergebnis der Prüfung durch die Stadtverwaltung vor.