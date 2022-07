Die Fieberambulanz in der Brandenburger Straße in Magdeburg ist geschlossen. Doch was wird aus der Einrichtung an der Uni? Und: Was gilt derzeit, wenn ich infiziert bin?

PCR-Tests werden in Magdeburg weiterhin angeboten - nur eben nicht in der Fieberambulanz in der Brandenburger Straße.

Magdeburg - Auch wenn Corona in den vergangenen Wochen in der öffentlichen Diskussion ein wenig in den Hintergrund getreten ist: Die Pandemie ist auch in Magdeburg weiterhin ein Thema. Unter anderem hatte das Robert-Koch-Institut mit Stand vom 30. Juni 272 innerhalb eines Tages diagnostizierte Neuinfektionen vermeldet. Die in der Vergangenheit häufig zitierte Sieben-Tages-Inzidenz lag in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt bei 430. Ab 1. Juli 2022 ist dennoch die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in der Brandenburger Straße wie angekündigt geschlossen. Nach über 27 Monaten Betrieb schließt die KV die Einrichtung.