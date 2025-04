Die Prüfung der Brücke über das Schleinufer in Magdeburg läuft. Die Frage ist, ob das Bauwerk überhaupt gerettet werden kann.

So steht es um die Zukunft der Brücke am Petriförder

In einem gewagten Bogen führt die Fußgängerbrücke am Magdeburger Petriförder über das Schleinufer.

Magdeburg. - Mit dem Start in den Frühling, den ersten Fahrten der Magdeburger Weißen Flotte und dem Saisonbeginn der Strandbar am Petriförder hatten viele Menschen gehofft, dass die Fußgängerbrücke an dieser Stelle über das Schleinufer wieder freigegeben wird. Doch davon kann keine Rede sein. Und wahrscheinlich kommt alles noch viel schlimmer.