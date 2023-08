Die Mietpreise in Magdeburg sind in Bewegung. Wieviel mehr zu zahlen ist, wo sich Magdeburg im Stadtvergleich einordnet und was die Gründe sind, listet eine Analyse auf.

So steigen die Mieten in Magdeburg

Magdeburg - Die Mietpreise in Magdeburg ziehen an. Wer betroffen ist, was die Gründe sind und wie es in Halle und Chemnitz im Vergleich aussieht.

Die Mietpreise in Magdeburg ziehen an. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Vermietungsplattform Immowelt. Wer in Magdeburg eine Wohnung sucht, muss demnach durchschnittlich 4,2 Prozent oder rund 21 Euro mehr zahlen als noch im Juli 2022. Wo sich Magdeburg im ostdeutschen Vergleich einordnet und was die Ursachen sind.

Die Höhe einer Wohnungsmiete ist und bleibt relativ. Blickt man als Magdeburger nach Braunschweig, so sehen die Zahlen immer noch vergleichsweise gut aus. Denn in der Partnerstadt sind für die für die Analyse zu Grunde gelegte Wohnung (siehe Infokasten) mit 9,04 Euro Kaltmiete bei Neuvergabe immerhin 2,37 oder hochgerechnet auf die Größe knapp 190 Euro mehr zu zahlen als in Magdeburg. Dafür steigen die Preise in Braunschweig nicht so stark an wie in Magdeburg.

An der Elbe muss im Jahresvergleich immerhin 4,2 Prozent mehr für die Kaltmiete aufgebracht werden. In Braunschweig liegt der Wert dagegen bei „nur“ 2,8 Prozent.

So sehen die Werte für Halle und Chemnitz aus

Doch wirklich beruhigen dürfte das keinen der betroffenen Mieter. Denn schon der Blick nach Halle (6,43 Euro), Chemnitz (5,46 Euro) beweist, dass es sich dort statistisch gesehen preiswerter als in Magdeburg wohnen lässt. Sowohl für die Höhe als auch den Preisanstieg hat Barbara Schmidt von Immowelt Gründe ausgemacht.

Die Rolle von Tesla und Intel

Der Osten gewinne weiter an Wirtschaftskraft. Immer mehr große Unternehmen siedelten sich im Osten an. Dazu gehöre neben Tesla in Brandenburg auch Intel in Magdeburg. Die Folge sei: Ostdeutsche Großstädte gewännen an Attraktivität.

Die Nähe zu Leipzig

Immer mehr Fachkräfte ziehe es wegen zukunftsträchtiger Jobs in den Osten. „Dort treffen sie dann auf vergleichsweise günstige Mieten, die aber allmählich ansteigen“, so Schmidt. Magdeburg liege deshalb bei 4,2 Prozent, Halle bei 3,2 Prozent. Die Saalestadt profitiere dabei aber nicht so sehr von Großinvestitionen, sondern von der Nähe zu Leipzig, das sich schon länger im Aufwind befinde und bereits höhere Mieten (7,35 Euro) aufweise. Gleiches gelte für Dresden mit 7,88 Euro und 1,7 Prozent.

Die preiswertesten Mietwohnungen würden übrigens derzeit in Chemnitz aufgerufen, wo der Quadratmeter im Mittel 5,46 Euro kostet. Noch halte sich der Preiszuwachs aufgrund der hohen Leerstandsquote mit einem Plus von 1,5 Prozent in Grenzen, so Schmidt.

Platz fünf bei den niedrigsten Kosten

Doch auch in Chemnitz in Sachsen sei das Potenzial groß: Sollte die Wirtschaft dort auch Fahrt aufnehmen, könnte Wohnen ebenfalls bald teurer werden.

Der Blick auf den Vergleich fördert auch zutage: Magdeburg verfügt über den fünftniedrigsten Mietpreis unter den 80 Großstädten, liegt aber auf Platz 18 bei den stärksten Anstiegen. Im Osten gab es nur noch in Jena mit 6,8 Prozent mehr Dynamik nach oben als in Magdeburg.

In diesen Städten sinken die Preise

Insgesamt gibt es allerdings auch elf Großstädte mit sinkenden Mietpreisen. Bei acht Städten ist der Rückgang allerdings gering und liegt unter zwei Prozent, was somit auch übliche Marktschwankungen sein könnten, so ergibt die Analyse.

Lediglich in drei hochpreisigen Studentenstädten geben die Angebotsmieten etwas stärker nach. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten viele Studenten nicht noch höhere Mieten leisten können und die Grenze des Bezahlbaren erstmal erreicht ist, so Schmidt.

Hier ist der Rückgang am stärksten

Am stärksten ist der Rückgang in Freiburg, wo die Preise um 6,1 Prozent nachgegeben haben. Mit einem mittleren Mietpreis von 11,73 Euro liegt die badische Großstadt allerdings nach wie vor auf einem Niveau mit Berlin und ist sogar teurer als die Hansestadt Hamburg. Ebenfalls sinkende Mieten lassen sich in Münster (10,06 Euro, –4 Prozent) und Erlangen (10,90 Euro, -2,2 Prozent) beobachten, steht in der Analyse Auch dort seien die Wohnkosten nach wie vor auf gehobenem Niveau.