Der Verkehrsverbund Marego und die zu ihm gehörenden Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB erhöhen die Fahrpreise. Was es ab August kostet und wer ausgenommen ist.

So viel kostet Bus- und Bahnfahren ab August 2023

Bus- und Bahnfahren wir in Magdeburg teurer.

Magdeburg - Die Volksstimme hatte es schon Ende März 2023 exklusiv vermeldet: Bus und Bahnfahrer werden wohl ab August 2023 mehr bezahlen müssen. Nun kam die offizielle Bestätigung. Der Verkehrsverbund Marego gab für die einzelnen Tarifzonen die Veränderungen bekannt.

In der Tarifzone Magdeburg trifft es dabei die wichtigsten Fahrpreiskategorien. So steigt der Einzelfahrschein für Erwachsene um 20 Cent auf 2,70 Euro, für Kinder um 10 Cent auf 2 Euro.

Teurer werden auch die 4er-Karte (+80 Cent auf 10,80 Euro), die 24-Stunden-Karte (+50 Cent auf 6,50 Euro) und die Wochenkarte um 2,10 Euro auf 23,30 Euro. Mehr bezahlen muss man auch für die Kurzstrecke (maximal drei Stationen). Hier steigt der Preis um 10 Cent auf 1,70 Euro. Die Fahrradkarte erhöht sich von 1,80 Euro auf 2 Euro. Die 9-Uhr-Abo-Monatskarte steigt auf 45 Euro (+3.10 Euro)

Nur wenig Trost verbreiten da die Tarife, die stabil bleiben: Die Minigruppen-Tageskarte bleibt bei 15,50 Euro. Auch die personengebundene Abo-Monatskarte bleibt vorerst bei 47,99 Euro stehen.

So lange gelten die alten Fahrkarten noch

Damit sich alle Fahrgäste auf die anstehenden Änderungen zum 1. August einstellen können, gelten Übergangsregeln, teilte Marego weiter mit. Fahrkarten, deren Preise nicht angepasst werden, könnten unverändert weiter genutzt werden. Fahrkarten zum alten Tarif dürfen noch bis zum 31. Oktober 2023 verwendet werden.

Alternativ könnten die Tickets ohne Bearbeitungsgebühr zum alten Preis innerhalb des ersten Monats nach der Preisanpassung – also dem 1. August – zurückgegeben werden. Der Verkehrsverbund begründet die Preisanhebung mit gestiegenen Kosten.

„Aufgrund der weiterhin hohen Inflation in Deutschland sehen sich die Verkehrsunternehmen des Magdeburger Regionalverkehrsverbundes gezwungen, die Fahrkartenpreise anzupassen“, heißt es dazu wörtlich in der Pressemitteilung. Die durchschnittliche Preisanpassung betrage in diesem Jahr 5,6 Prozent und liege damit um 0,5 Prozentpunkte unter dem Verbraucherpreisindex vom Mai 2023.

Verweis auf gestiegene Betriebskosten

Ob das die Nutzer wirklich überzeugt, bleibt abzuwarten. Marego-Chef Marcel Czarnecki hatte schon im März der Volksstimme gesagt: „Die Verkehrsunternehmen haben mit stark gestiegenen Betriebskosten zu kämpfen.“ Zum Beispiel seien die Dieselpreise im Vergleich zum August des vergangenen Jahres um 26 Prozent gestiegen. Deshalb sei eine Preisanpassung des Tarifportfolios zum 1. August unvermeidlich.

Etwas entspannter zurücklehnen können sich demnach nur die Inhaber des Deutschlandtickets für 49 Euro. Sie können damit unbegrenzt und unabhängig von Tarifsteigerungen Bus und Bahn auch in Magdeburg nutzen. Fast alle anderen zahlen ab 1. August drauf. Der Fahrgastbeirat der MVB war gestern zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das sagt der Fahrgastbeirat

Der Fahrgastbeirat der MVB erklärte, dass er gegenüber Marego kein Mitspracherecht bei der Tarifgestaltung habe. Die Preiserhöhung kritisierte Vorsitzende Renate Wachsmann am Abend aber dennoch gegenüber der Volksstimme: „Die Preiserhöhungen treffen vor allem Senioren und Menschen im Ehrenamt.“

Einige Preisbeispiele

Trostpflaster: Für einige Angebote bleiben die Preise stabil. So wird das persönliche Abo in der Tarifzone Magdeburg weiterhin 47,99 Euro pro Monat, das Senioren-Abo 4a7 Euro pro Monat kosten. Die Minigruppen-Tageskarte kostet weiterhin 15,50 Euro.

Preiserhöhungen: Zu den besonders gefragten Angeboten, die teurer werden, gehören einige Abos und die Einzelfahrscheine und damit auch die Vierertickets. Das Kurzstreckenticket kostet statt 1,60 künftig 1,70 Euro. Die Preissteigerung liegt damit bei 6,25 Prozent. Für eine Einzelfahrt werden statt 2,50 künftig 2,70 Euro fällig – hier steigt der Fahrpreis damit um 8 Prozent. Die 24-Stunden-Karte soll ab August anstelle von 6 Euro 6,50 Euro kosten – damit liegt die Steigerung bei 8,33 Prozent.

Abo: Für ein 9-Uhr-Abo werden pro Monat dann statt 41,90 Euro 45 Euro fällig – hier liegt der Anstieg des Fahrpreises bei 7,4 Prozent. Das ermäßigte Abo – das zumindest für Schüler ab September als günstiges 9-Euro-Ticket zu haben ist, – wird auch teurer: Statt 42,48 Euro kostet es pro Monat 46,06 Euro, was einer Steigerung um 8,43 Prozent entspricht.

Marego: Der Verkehrsverbund koordiniert den Öffentlichen Personennahverkehr für die Magdeburger Region. Mitglieder sind Verkehrsunternehmen aus Magdeburg und den Landkreisen Börde, Jerichower Land sowie dem Salzlandkreis.

Tarif: Der Verkehrsverbund legt mit seinen Mitgliedsunternehmen die Tarife fest. Zuletzt hatte es immer jährlich im August Tarifveränderungen gegeben.

Magdeburg bildet unter 14 Tarifzonen im Marego-Verkehrsverbund eine eigene Zone.