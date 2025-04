Was hat die Stadt Berlin nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gemacht? Magdeburg setzt auf die Erfahrungen.

So will Magdeburg von Berlin und dem Anschlag auf Breitscheidplatz lernen

Magdeburg. - Was kann Magdeburg von Berlin lernen? Vertreter der Stadt Berlin waren nach Magdeburg zum Erfahrungsaustausch gekommen. 2016 gab es den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Dort wurde seitdem einiges in Sachen Sicherheit unternommen. In Magdeburg gab es nach dem Austausch Erkenntnisgewinne, wie es nach dem Anschlag vom 20. Dezember 2024 weitergehen kann.