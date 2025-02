Am 20. Dezember 2024 fuhr der 50-jährige Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei tötete er sechs Menschen und verletzte fast 300. Eine Chronik der Ereignisse seit dem Anschlag.

Chronik: Die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt und was danach geschah

Anschlag in Magdeburg

Nach dem Anschlag in Magdeburg am 20.12.2024 zeigt sich auf dem Weihnachtsmarkt ein Bild der Verwüstung.

2. Februar 2025: Mutmaßlicher Täter soll schuldfähig sein

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg berichtet, dass der Amokfahrer Taleb A. schuldfähig sein soll.

30. Januar 2025: Ermittlungsverfahren nach Jubel über Anschlag

Nach dem Anschlag jubelten vier Männer in Nähe des Tatorts. Das hat Konsequenzen: Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

29. Januar 2025: LKA nahm Warnhinweise nicht ernst

Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt hat offenkundig jahrelang Warnhinweise zum Amokfahrer Taleb A. nicht ernstgenommen. Etwa ein Dutzend Hinweise sollen zu ihm eingegangen sein.

Ein als streng vertrauliche Verschlusssache eingestufter Bericht des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt zeichnet die Stationen von Taleb A. ab, nachdem er 2006 erstmals in das Bundesgebiet einreiste.

21. Januar 2025: Amokfahrer bei Tat nicht unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Das rechtsmedizinische Gutachten zur Blutprobe des Magdeburg-Attentäters liegt vor. Demnach fanden die Mediziner weder Alkohol noch Drogen im Blut des Beschuldigten.

16. Januar 2025: Amokfahrer 105 Mal beim BKA gelistet

Der Amokfahrer Taleb A. war vor dem Anschlag in mindestens sechs Bundesländern aktenkundig. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht ein Dokument, das die insgesamt 105 Einträge zu A. auflistet.

CDU fordert Fußfesseln für Gefährder

Um eine umfassende Beobachtung von Gefährdern, zu denen auch Taleb A. vor der Amokfahrt galt, zu ermöglichen, fordert die CDU in einem Fraktionsbeschluss einen konsequenten Einsatz von Fußfesseln.

Zur Verhütung von Straftaten reicht das Instrument der Gefährderansprache offensichtlich nicht aus. Beschluss der CDU

Bundespräsident Steinmeier in Magdeburg

Am 80. Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs wird am Alten Markt auch der Opfer des Anschlags gedacht. Beim traditionellen Friedenssingen drückt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Stadt sein Mitgefühl aus und dankt den Helfern.

Knapp vier Wochen nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt legt der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Johanniskirche für die Opfer einen Kranz nieder. Foto: dpa

15. Januar 2025: Richtlinie zur Spendenverteilung beschlossen

Rund 1,2 Millionen Euro sind seit dem Anschlag auf das Spendenkonto der Stadt eingegangen. Der Stadtrat beschließt eine Richtlinie, damit das Geld schnell und unbürokratisch bei den Opfern und Angehörigen des Anschlags landet.

14. Januar 2025: Untersuchungsausschuss soll Umstände des Attentats klären

Die Koalitionäre im Magdeburger Landtag wollen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das Gremium soll Umstände und Hintergründe des Attentats umfassend aufarbeiten.

10. Januar 2025: Opferhilfefonds soll nach Anschlag in Magdeburg aufgestockt werden

Neben den rund 2,3 Millionen Euro an Spenden, die für die Opfer und Betroffenen des Attentats auf mehreren Konten eingegangen sind, will nun die Landespolitik den Opferhilfefonds deutlich aufstocken.

8. Januar 2025: Stadt richtet Gedenkort für Opfer des Anschlags ein

Im Alten Rathaus wird ein dauerhafter Gedenkort eingerichtet. Banner, Kuscheltiere und weitere Erinnerungsstücke, die bis vor kurzem an der Johanniskirche lagen, werden nun hier ausgestellt und sollen an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erinnern. Auch ein Kondolenzbuch liegt im Saal der Partnerstädte aus. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung sollen zudem ein Ort und ein passendes Denkmal gefunden werden.

Gemeinsam werden wir diese Tragödie überwinden und Magdeburg als Ort des friedlichen Zusammenlebens bewahren. Simone Borris

7. Januar 2025: Das Aufräumen vor der Johanniskirche beginnt

Vor der Johanniskirche hat das Aufräumen begonnen. Dort entstand nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Meer aus Blumen, Kerzen, Kuscheltieren und weiteren Gedenkstücken. Mitarbeiter der Stadt entfernten abgebrannte Kerzen, verwelkte Blumen wurden eingesammelt und auf einer Wiese des Westfriedhofs abgelegt. Die Johanniskirche soll weiterhin als Gedenkort bestehen bleiben.

Gedenkort nach Anschlag in Magdeburg: Aufräumen an der Johanniskirche hat begonnen. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Torsten Grundmann)

6. Januar 2025: Zahl der Todesopfer steigt auf sechs

Gut zwei Wochen nach dem Attentat meldet die Generalbundesanwaltschaft Naumburg das sechste Todesopfer des Anschlags in Magdeburg. Die 52-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Taleb A. wird nach Dresden verlegt

Der unmittelbar nach der Tat festgenommene Taleb A. wird von der JVA Burg in die Vollzugsanstalt Dresden gebracht. Damit soll eine räumliche und menschliche Nähe des mutmaßlichen Todesfahrers von Magdeburg zu Betroffenen oder Menschen, mit denen der Psychiater früher dienstlich zu tun hatte, vermieden werden.

4. Januar 2025: Todesfahrer von Magdeburg war Teil von sieben Verfahren

Taleb A. trat zwischen April 2023 und Oktober 2024 in sieben Ermittlungsverfahren in Erscheinung. In fünf Fällen war er Anzeigenerstatter, in zweien Beschuldigter. Die Polizei ermittelte wegen eines Posts auf der Plattform X gegen ihn und weil er einen Anwalt und dessen Familie und Mitarbeiter bedroht hatte.

3. Januar 2025: Zahl der Verletzen des Anschlags steigt

Die Zahl der bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt verletzten Personen steigt auf 299. Einige Menschen seien bisher nicht erfasst worden, weil sie sich erst später gemeldet hätten oder später zugeordnet wurden.

Stadtrat will Sicherheitskonzepte prüfen

Die bestehenden Sicherheitskonzepte der Stadt sollen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt überprüft werden. Das teilen vier Fraktionen des Stadtrates mit. Neben dem Attentat sollen auch mögliche Versäumnisse analysiert und daraus Konsequenzen gezogen werden.

1. Januar 2025: Eltern dürfen totes Kind doch sehen

Am Neujahrsabend veröffentlichten die Eltern des getöteten Neunjährigen ein weiteres Video, nach dem sie ihr Kind nun doch sehen dürfen. Laut den Behörden sei die polizeiliche Freigabe zur Anschauung aufgrund kriminaltechnischer Untersuchungen erst spät erfolgt.

Lichterfahrt ohne Hupkonzert

Die traditionelle Lichterfahrt am Neujahrstag erfolgte in diesem Jahr ohne Hupen und Musik. Stattdessen fuhren die Traktoren und Fahrzeuge still durch die Stadt und sammelten Spenden für die Opfer des Anschlags von Magdeburg.

Traktoren aus Sachsen Anhalt fahren Neujahr auf einer Lichterfahrt durch die Landeshauptstadt unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung für Magdeburg". Foto: dpa-Zentralbild

31. Dezember 2024: Eltern des getöteten Kindes erheben Vorwürfe

Die Eltern des beim Anschlag von Magdeburg getöteten Neunjährigen erheben in einem Video schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Bis zum Silvestertag hätten sie ihren toten Jungen nicht sehen dürfen, zudem habe es bis zu dem Zeitpunkt keinerlei Hilfe für sie gegeben.

Haseloff würdigt Einsatz der Helfer

In seiner Neujahrsansprache würdigt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Einsatz aller Helfer nach dem Anschlag in Magdeburg. Außerdem warnte er vor einer politischen Instrumentalisierung des Vorfalls.

30. Dezember 2024: Attentäter von Magdeburg fiel schon 2013 und 2015 auf

Den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern, wo Taleb A. zuvor lebte, fiel der Attentäter schon 2013 und 2015 auf. Er habe mit Bildern wie beim Anschlag auf den Boston-Marathon und mit Vernichtung gedroht.

Bundestag berät über Versäumnisse vor dem Anschlag von Magdeburg

Der Innenausschuss des Bundestags befasst sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit möglichen Behörden-Versäumnissen und der Sicherheit zu Silvester.

29. Dezember 2024: Veranstalter warnten Polizei in E-Mail vor Sicherheitslücken

Eine brisante E-Mail an die Polizei taucht auf: Der Veranstalter des Weihnachtsmarktes informierte die Behörden bereits drei Wochen vor dem Anschlag über falsche Positionen von Mannschaftswagen.

Zahl der Angriffe gegen Migranten steigt

Nach dem Anschlag von Magdeburg registriert die Polizei mindestens vier tätliche Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Die Sorge bei Verbänden wächst, sie raten Menschen mit Migrationsgeschichte, sich nicht alleine oder in den Abendstunden durch Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt zu bewegen.

27. Dezember 2024: OB Borris bittet um Verzicht auf Feuerwerk

Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) bittet die Bürger von Magdeburg darum, an Silvester auf Feuerwerk zu verzichten.

Es gibt in der Landeshauptstadt keinen Grund zum Feiern und damit auch keinen Anlass für ein Silvesterfeuerwerk. Simone Borris

Magdeburger Weihnachtsmarkt wird abgebaut

Eine Woche nach dem Anschlag werden Hütten und Fahrgeschäfte des Weihnachtsmarktes am Alten Markt in Magdeburg abgebaut.

26. Dezember 2024: Schwerstverletzte nach Anschlag von Magdeburg außer Lebensgefahr

Von den 72 Opfern des Attentats auf den Weihnachtsmarkt, darunter 15 Schwerstverletzte, die im Magdeburger Uniklinikum behandelt wurden, schwebt keines mehr in Lebensgefahr. Vor allem wurden Knochenbrüche und innere Blutungen behandelt.

25. Dezember 2024: Anzeige gegen Verantwortliche erstattet

Gegen Verantwortliche der Stadtverwaltung Magdeburg, insbesondere des Ordnungsamtes, und der Polizei wird Anzeige erstattet. Sie werden wegen Beihilfe zum Mord und zur mehrfachen Körperverletzung angezeigt.

24. Dezember 2024: Lichterwelt von Magdeburg wieder angeschaltet

Am Vormittag wird die Lichterwelt auf dem Magdeburger Domplatz wieder angeschaltet. Ringsum steht ein Zaun, aber es werden Lücken für Besucher geöffnet.

23. Dezember 2024: Menschenkette contra AfD-Kundgebung

Auf dem Magdeburger Domplatz finden sich bis zu 3.500 Menschen zu einer Kundgebung der AfD ein. Bundes-Co-Vorsitzende Alice Weidel nutzte die Veranstaltung zur Instrumentalisierung für den Wahlkampf der Partei. Gleichzeitig wird am Alten Markt eine Menschenkette aus rund 4.000 Teilnehmern zum stillen Gedenken gebildet.

Alice Weidel spricht auf einer Kundgebung der AfD nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: AFP/Ralf Hirschberger

Fehler im Sicherheitskonzept? Polizeiauto stand an falscher Stelle

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) räumt nach Informationen des MDR in einer Sitzung des Ältestenrates ein, dass ein Polizeiauto am falschen Platz gestanden haben soll. Eigentlich sollte es die Zufahrt zum Magdeburger Weihnachtsmarkt überwachen, stand aber 30 Meter entfernt. Zudem, so Zieschang, sei Amokfahrer Taleb A. im September 2023 und Oktober 2024 zwei Gefährderansprachen unterzogen worden.

22. Dezember 2024: Bamf und BKA erhielten Hinweise zum Täter

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat bereits 2023 einen Hinweis zum mutmaßlichen Täter des Anschlags von Magdeburg erhalten. Auch an das Bundeskriminalamt (BKA) seien Hinweise herangetragen worden. Diese stammten aus Saudi-Arabien, der Heimat von Taleb A.

Amokfahrer von Magdeburg auf der Arbeit als "Dr. Google" bekannt

Ein Mitarbeiter des Maßregelvollzugs Bernburg sagt, dass Taleb A., der Attentäter von Magdeburg, dort als "Dr. Google" bekannt war. Angeblich habe der Psychiater vor jeder gestellten Diagnose im Internet nachgucken müssen. Auch ansonsten habe er seltsames Verhalten an den Tag gelegt.

Weitere Infos über Todesopfer bekannt

Vier der bisher fünf Todesopfer stammen aus dem Großraum Magdeburg. Das gibt die Staatsanwaltschaft bekannt. Es handele sich um vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren. Für die Familie des verstorbenen Neunjährigen wird ein Spendenaufruf gestartet.

Trauer und Gedenken am Sonntag nach dem Anschlag (Kamera: Thomas Schulz/Schnitt: Christian Kadlubietz)

Zieschang verteidigt Sicherheitskonzept

Beim MDR verteidigt Innenministerin Tamara Zieschang das Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Er sei mit Betonklötzen abgesichert worden, man könne den Alten Markt nicht komplett einbetonieren.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte wurde in Untersuchungshaft in die JVA Burg überführt. Das Amtsgericht hat wegen Mordes sowie mehrfachen versuchten Mordes Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Blumenmeer an der Johanniskirche

Vor der Johanniskirche in direkter Nähe zum Tatort entsteht ein Blumenmeer. Hunderte Menschen aus Magdeburg und dem Umland kommen zum Trauern und zum Gedenken.

Hunderte Kerzen, Blumen und Plüschtiere finden sich vor der Johanniskirche für die Opfer des Anschlags. Foto: dpa-Zentralbild

21. Dezember 2024: Trauergottesdienst im Magdeburger Dom

Auf dem Magdeburger Domplatz versammeln sich am Abend hunderte Menschen zu einer Mahnwache. Im Dom findet um 19 Uhr, 24 Stunden nach dem Anschlag, eine Trauerandacht statt. Daran nehmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Reiner Haseloff teil. Gleichzeitig findet am Hasselbachplatz eine Demonstration statt, bei der wiederholt rechtsextreme und ausländerfeindliche Parolen skandiert werden.

Rechte Demo auf dem Hasselbachplatz in Magdeburg am Tag nach dem Anschlag (Video: Alexander Walter)

41 Personen schwerverletzt

Das Sicherheitskonzept für den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist laut dem Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug zuletzt Ende November überarbeitet worden. Er bestätigt, dass 41 Personen bei dem Anschlag schwer- oder schwerstverletzt wurden. Der Weihnachtsmarkt sei für dieses Jahr geschlossen, ebenso die Lichterwelt.

Fünf Personen sterben

Dem Täter Taleb A. wird fünffacher Mord sowie 200-facher versuchter Mord in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen. Das erklärt der leitende Oberstaatsanwalt Horst Walter Nopens. Als mögliches Motiv für die Tat nennt er Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen in Deutschland. Zudem gibt er bekannt, dass es sich bei den Todesopfern der Amokfahrt in Magdeburg um ein neunjähriges Kind und vier Erwachsene handelt.

Kulturelle Veranstaltungen abgesagt

Das für den 23. Dezember geplante Weihnachtssingen in der Avnet-Arena sowie weitere kulturelle Veranstaltungen in Magdeburg werden abgesagt.

Hintergründe zum Amokfahrer werden bekannt

Es werden nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Hintergründe zum mutmaßlichen Täter bekannt: Der 50-jährige Taleb A. lebt seit 2006 in Deutschland. Er arbeitete in der Salus-Klinik in Bernburg als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Taleb A. war im Maßregelvollzug für suchtkranke Menschen angestellt. Zudem wird bekannt, dass ein Verfahren der Amtsanwaltschaft Berlin wegen des Missbrauchs von Notrufen durch Taleb A. vorliegt. Er war offenbar islamfeindlich eingestellt und zeigte sich auf seinen Social-Media-Accounts als Gegner der Religion und Fan der AfD.

Kanzler Scholz kommt nach Magdeburg

Auf dem Alten Markt äußern sich neben Ministerpräsident Reiner Haseloff auch Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Ereignissen. Auch Innenministerin Nancy Faeser ist vor Ort.

Johanniskirche als Ort der Trauer

Die Johanniskirche wird von der Stadt Magdeburg als Ort des öffentlichen Trauerns bekanntgegeben. Zahlreiche Menschen nutzen das, um Blumen und Kerzen abzulegen.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird die Johanniskirche zum zentralen Gedenkort. Foto: dpa

20. Dezember 2024: Der Tag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Ministerpräsident Reiner Haseloff äußert sich am Abend zur Tat. Entgegen vieler Falschmeldungen, die nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in den sozialen Medien kursieren, habe der Täter alleine gehandelt. Auch Meldungen über Schüsse und Bombendrohungen stellen sich später als falsch heraus.

Das ist eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land und auch generell für Deutschland. Reiner Haseloff

Der Vorfall löst in der Politik Betroffenheit aus. Zahlreiche Politiker und weitere Akteure bekunden in den sozialen Medien ihr Mitgefühl und ihre Trauer.

Hausdurchsuchung in Bernburg

In Bernburg finden nach dem Anschlag in Magdeburg Hausdurchsuchungen statt. Dort lebt der mutmaßliche Täter aktuell. Die Polizei sei schwer bewaffnet und habe bei Anwohnern geklingelt und nach einer Person gefragt. Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen.

Mutmaßlich Sprengstoff auf Beifahrersitz

Bei einem unbekannten Gegenstand auf dem Beifahrersitz des Tatfahrzeugs geht die Polizei von Sprengstoff aus. Deshalb wird ein Sicherheitsradius um das Fahrzeug gezogen. Später gibt die Polizei dazu Entwarnung.

Mehrere Tote und 60 Verletzte

Versorgung von Verletzten in der Straßenbahn nach dem Anschlag (Kamera: Ivar Lüthe)

Ersten Einschätzungen zufolge sind nach der Todesfahrt von Magdeburg mehrere Tote und 60 Verletzte zu beklagen, einige im kritischen Zustand. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist im Einsatz. Die zahlreichen Verletzten werden in Zelten, Straßenbahnen und im Allee-Center versorgt. Umliegende Kliniken bereiten sich auf den Massenanfall von Verletzten vor. Auch Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Innenstadt wird weiträumig abgesperrt.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zeigt sich eine Schneise der Verwüstung. Foto: dpa

Möglicherweise Anschlag in Magdeburg

Die Situation in Magdeburgs Innenstadt ist unübersichtlich. Augenzeugen berichten von zahlreichen Toten und Verletzten, einer rücksichtslosen Zickzack-Fahrt und kriegsähnlichen Zuständen. Es ist unklar, ob es sich bei der Tat um einen Anschlag handelt.

Aufnahmen direkt nach dem Anschlag zeigen Chaos und Verwüstung (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg, Privat)

Die Todesfahrt von Taleb A.

Um kurz nach 19 Uhr biegt der 50-jährige Taleb A. in Magdeburg von der Ernst-Reuter-Allee rechts ab und fährt zunächst mit normaler Geschwindigkeit zwischen den Weihnachtsmarktbuden und dem ehemaligen McDonald’s in Richtung Alter Markt. Der aus Saudi-Arabien stammende Mann fährt einen gemieteten SUV mit Münchner Kennzeichen.

Mit einem geliehenen SUV verübte Taleb A. einen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: dpa

Dann fährt A. auf den Alten Markt und beschleunigt sein Auto. Er fährt knapp 400 Meter zwischen den Buden und erfasst zahlreiche Menschen. Dann biegt er rechts auf die "Nordische Meile" und gelangt wieder auf die Ernst-Reuter-Allee. An der Kreuzung muss er halten. Polizisten fordern den Mann auf, aus dem Auto auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Taleb A. wird festgenommen. Die Fahrt dauerte rund drei Minuten.