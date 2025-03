Die Modelle zeigen Unterschiedliche Vorhersagen zum Wetter in Magdeburg am vierten Märzwochenende 2025. Was für Zahlen werden genannt?

So wird das Wetter in Magdeburg am ersten Frühlingswochenende vom 21. bis 23.3.2025

Frühling am Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Doch wie wird das Wetter?

Magdeburg - Das erste Frühlingswochenende in Magdeburg. Der Winter ist vorbei, und jetzt wird es wieder lieblich in der Natur. Doch was bringt das Wetter? Sollte man eher Pelzmütze tragen? Oder doch schon das Sommerkleid? Die Volksstimme hat verschiedene Wetterprognosen verglichen.

Das ist das Wetter in Magdeburg am Freitag, 21.3.

Aus den Prognosen von fünf Wetterportalen wurden dazu mit den Daten von Donnerstagnachmittag die arithmetischen Mittel gebildet. Nicht einig sind sich die Experten, ob es am Freitagmorgen Frost geben wird. Manche Prognosen liegen über dem Gefrierpunkt, andere darunter. Das Mittel liegt bei 0,4 Grad.

Einig sind sich die Vorhersagen, dass es am Freitag recht trocken bleibt. Nur eine Vorhersage geht von einer Regenwahrscheinlichkeit von 25 Prozent aus. Die Modelle rechnen mit Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 19 Grad Celsius. Der Schnitt liegt bei 17,8 Grad. Die Sonne scheint satt: Mindestens 11 Stunden sollte der Heimatstern am Himmel zu sehen sein.

Das ist das Wetter in Magdeburg am Sonnabend, 22.3.

In der Nacht zum Sonnabend sinken die Temperaturen dann auf Werte nicht ganz so niedrig wie am Morgen zuvor. Es geht um Werte zwischen 4 und 7 Grad. Das Mittel aller Prognosen liegt bei 5,4 Grad.

Bei den Tageshöchstwerten ist nicht mehr so viel zu erwarten wie am Tag zuvor. Die Portale gehen von Werten zwischen 15 und 18 Grad aus, das Mittel liegt bei 15.4 Grad. Bei der Niederschlagswahrscheinlichkeit von im Schnitt fünf Prozent dürft es trocken bleiben. Bei den Sonnenstunden werden Werte zwischen 8 und 12 Stunden genannt – im Schnitt 10,25.

Das ist das Wetter in Magdeburg am Sonntag, 23.3.

Am Sonntag wird es womöglich nicht mehr ganz so sonnig. Während einige Portale mit bis zu Sonnenstunden rechnen, geht ein anders von bedecktem Himmel aus.

Die Temperaturen werden möglicherweise von 5 auf 16 Grad steigen. Bei den Tiefstwerten schwanken die Vorhersagen zwischen 3 und 6 Grad, bei den Tageshöchstwerten zwischen 11 und 18 Grad.