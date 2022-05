Sonnenuhren in Magdeburg: Was Experten an historischem Zeitmesser im Herrenkrugpark erkennen

Knapp 50 Sonnenuhren gibt es im Stadtgebiet von Magdeburg. Eine besondere Kugel-Konstruktion steht im Herrenkrugpark. Vertreter vom Fachkreis Sonnenuhren schauten sich den historischen Zeitmesser am Sonnabend genauer an. Und machten eine interessante Entdeckung.

Auf Exkursion im Herrenkrugpark in Magdeburg. Willy Bachmann findet einen Anzeigefehler an der historischen Kugelsonnenuhr.

Magdeburg - Gerade als die Reisegruppe an der Kugelsonnenuhr im Herrenkrugpark eintrifft, zeigt sich der Himmel bedeckt. Und so kann die Uhrzeit an dem steinernen Gebilde nicht abgelesen werden.