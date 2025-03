Kinder der Magdeburger Förderschule „Am Sternsee“ wollen sich für das Wohl der Affen im Magdeburger Zoo einsetzen. Gemeinsam haben sie einen Brief an die Oberbürgermeisterin geschrieben, ein Plakat gestaltet und wollen mit einem Kuchenbasar Geld sammeln.

Magdeburg - Ganz bestürzt, traurig und mit vielen Fragezeichen im Kopf kehrten Kinder der Klasse 4c der Schule „Am Sternsee“ neulich in ihren Klassenraum zurück. Aus einem gemeinsamen Ausflug in den Zoo wurde daher eine Aktion mit Brief an Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.