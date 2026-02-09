Liveticker
Eltern frustriert über Sozialsystem Behinderter Sohn braucht Betreuung - Familie Düsing seit elf Jahren in Magdeburg im Rechtsstreit
Der Sohn von Ramona und Rüdiger Düsing aus Irxleben ist behindert und auf eine Eins-zu-eins-Betreuung angewiesen. Die Familie befindet sich seit mittlerweile elf Jahren im Rechtsstreit darüber, wer die Kosten dafür übernimmt. Warum ein Ende des Prozesses noch nicht in Sicht ist.
Aktualisiert: 10.02.2026, 09:26
Magdeburg/Irxleben. - Seit unglaublichen elf Jahren befinden sich Ramona und Rüdiger Düsing im Rechtsstreit am Magdeburger Sozialgericht. Es geht um ihren behinderten Sohn Max und die Übernahme der Kosten für dessen Eins-zu-eins-Betreuung. Für die beiden Irxleber ist klar, wie das Verfahren ausgehen muss. Trotzdem kommt es seit Jahren zu keiner Einigung.