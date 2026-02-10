Liveticker
Beratung in Burg und Genthin Burger Ex-Richter: „Patientenverfügung und Vollmacht gehen jeden an“
Viele Menschen schieben wichtige Entscheidungen lange vor sich her. Dabei gibt es Beratung im Jerichower Land. Eines davon kommt vom Betreuungsverein, ist aber nicht sehr bekannt.
10.02.2026, 10:40
Genthin - Wer rechtzeitig vorsorgt, behält die eigene Handlungsfähigkeit. Helmar Ernst, ehemaliger Richter am Amtsgericht Burg und langjähriger Betreuungsrichter, unterstützt als Querschnittsbeauftragter den DRK-Betreuungsverein des Regionalverbandes Magdeburg–Jerichower Land dabei, Ratsuchenden Orientierung zu geben. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske hat mit ihm gesprochen.