Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission in Stendal geben Reisenden und Menschen in Not Orientierung und Wärme. Kurze Öffnungszeiten bremsen ihre Hilfe aus. Wie sich das ändern könnte.

Sie sind Teil des Teams der Bahnhofsmission in Stendal (von links): Karin Fischer, Manuela Krüger, Thomas Barniske und Angelika Muth. Sie sind in ihren blauen Jacken auf dem Bahnsteig zu erkennen.

Stendal - „Viele sind überrascht, dass es uns hier gibt“, sagt Manuela Krüger, die Leiterin der einzigen Bahnhofsmission in der Altmark, im Gespräch mit der Volksstimme. Ein Blick in den Arbeitsalltag der Ehrenamtlichen zeigt: Ihre Hilfe und Unterstützung am Bahnhof in Stendal ist für Reisende und Bedürftige unverzichtbar. Allerdings wurmt die Leiterin der Mission eine Sache besonders.