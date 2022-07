Sparkasse Magdeburg sagt Bargeld-Aus in zehn Jahren voraus

Von (vs)

Kredite, Inflation, Baugeld - die Euro-Finanzwelt steckt in der Krise. Die Sparkasse setzt für ihre Kunden dennoch voll auf digitalen Service - und wagt eine steile These.

Hat Bargeld in zehn Jahren ausgedient und wird durch EC-Karten und andere Zahlungsmittel vollständig ersetzt? Die Sparkasse Magdeburg wagt diese These.

Magdeburg - Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern sie braucht Inhalt und dient der Verbindung der analogen mit der digitalen Welt zum Vorteil der Menschen. Wenn´s um Geld geht, dann hat sich im Zahlungsverkehr in den zurückliegenden Jahren viel verändert. In kaum einem Wirtschaftsbereich ist die Digitalisierung so konsequent und schnell umgesetzt worden, wie im Finanzwesen. Die Sparkasse MagdeBurg ist da mittendrin.