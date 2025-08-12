Eine von Bürgern gespendete Eiche musste weichen – nun sorgt ihr neuer Standort in Magdeburg für Kritik und Sorgen um das bürgerschaftliche Engagement. Die Stadt verteidigt die Umpflanzung.

Dagmar Jürgens und Detlev Fritsch von der GWA Altstadt stehen vor der umgepflanzten jungen Zerreiche (im Hintergrund). Der Baum wurde durch Spenden von Magdeburgern finanziert und von der Stadt gepflanzt, zeigt am neuen Standort erste Anzeichen von Schwäche.

Magdeburg. - Vor sechs Jahren wurde die Zerreiche an der Listemannstraße mit Hilfe von Spenden und viel Engagement gepflanzt. Nun musste sie einem Bauprojekt weichen – und zeigt am neuen Standort erste Anzeichen von Stress. In der Altstadt wächst die Sorge: Wird der Baum überleben?