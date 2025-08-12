Bürger sind entsetzt Spenden-Eiche in Magdeburg dem Baum-Tod geweiht? „Zum Sterben hier abgestellt“
Eine von Bürgern gespendete Eiche musste weichen – nun sorgt ihr neuer Standort in Magdeburg für Kritik und Sorgen um das bürgerschaftliche Engagement. Die Stadt verteidigt die Umpflanzung.
12.08.2025, 16:30
Magdeburg. - Vor sechs Jahren wurde die Zerreiche an der Listemannstraße mit Hilfe von Spenden und viel Engagement gepflanzt. Nun musste sie einem Bauprojekt weichen – und zeigt am neuen Standort erste Anzeichen von Stress. In der Altstadt wächst die Sorge: Wird der Baum überleben?