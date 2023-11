Seit dem 13. November 1928 fahren Straßenbahnen nach Magdeburg-Cracau. An diesem Montag wäre der Jahrestag. Doch wegen einer Vollsperrung können keine Bahnen in den Stadtteil fahren. Es gibt Ersatzverkehr.

Sperrung in Magdeburg: Zum Streckenjubläum fahren keine Bahnen nach Cracau

Für viele Cracauer war der 13. November 1928 ein Festtag. Die erste Straßenbahn rollte in den Stadtteil.

Magdeburg - Jubelstimmung vor fast genau 95 Jahren in Cracau. In der Genthiner Straße haben Bürger ein Transparent aufgehängt: „Herzlich Willkommen du langersehnte Straßenbahn“ steht darauf.

Am 13. November 1928 rollte die erste Straßenbahn in den ostelbischen Stadtteil von Magdeburg. Daran erinnert Ralf Kozica vom Verein IGNah. „Zwei geschmückte Züge, die aus den modernsten Wagen der Magdeburger Straßenbahnflotte bestanden“, haben die Premierenfahrt nach Cracau übernommen. Zahlreiche Schaulustige säumten an diesem Tag die Straßen, wie historische Fotos bezeugen.

„Zunächst fuhr die Linie 15 vom Olvenstedter Platz über Hauptbahnhof nach Cracau. Ab 1939 fuhr dann die ,4’ nach Cracau, die ,15’ verkehrte zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstadt (Berliner Chaussee, heute Arenen)“, so Kozica. Die neue Straßenbahnstrecke, die an der Anna-Ebert-Brücke gen Cracau abzweigte, führte ganz zu Anfang noch durch relativ unbewohntes Gebiet.

Die Bahn der Linie "15" wurde für die Premierenfahrt geschmückt. Foto: Sammlung Karl-Georg Heßler/Ralf Kozica

„Erst 1929 wurde auf dem freien Areal entlang der heutigen Cracauer Straße eine große Wohnsiedlung errichtet. Damals wie heute tragen auch die 1889 gegründeten ,Pfeifferschen Stiftungen’ zu einer guten Auslastung der Straßenbahnen in Cracau bei.“

Der Streckenneubau fiel in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1920er Jahren. Auch die prägende Stadtentwicklungsplanung von Bruno Taut, die Magdeburgs Osten mit in den Fokus rückte, muss genannt werden.

Vollsperrung am Heumarkt

95 Jahre nach der Premierenfahrt wird am kommenden Montag, 13. November, kein Straßenbahnverkehr nach Cracau möglich sein. Bis Sonnabend, 18. November, ist eine Vollsperrung der Cracauer Straße im Bereich zwischen Brückstraße und Zuckerbusch angekündigt.

Grund ist die Anbindung der Kaiser-Otto-Brücke an die Verkehrsanlage am Heumarkt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Unter anderem gehörten dazu Arbeiten an den Oberleitungen der Straßenbahnen sowie der Rückbau der provisorischen Haltestellen und die Markierung neuer Haltestellen.

Wegen der Vollsperrung kann die Straßenbahnlinie 4 ab Montag nicht nach Cracau fahren. Endhalt ist am Messegelände. Von dort fahren als Ersatz Busse der Linie 44 zum Pechauer Platz und umgekehrt. Der Umstieg von Bahn auf Bus erfolge an der Haltestelle Jerichower Platz, teilen die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.

Die Haltestellen Am Cracauer Tor und Heumarkt können von der „44“ nicht bedient werden. Für die Mehringstraße gibt es einen Ersatzhalt in der Friedrich-Ebert-Straße.

Ergänzend wird die Buslinie 56 (Randau-Calenberge) durch Cracau bis zum Messegelände verlängert.