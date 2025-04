Die Freigabe in der Erzbergerstraße in Magdeburg verschiebt sich. Für andere Straßen gab es hingegen Entwarnung von der Stadt.

Magdeburg/vs. - Die Fertigstellung einer wichtigen Baustelle in der Innenstadt verzögert sich. Wie das Rathaus am Donnerstag mitteilte, ist die Erzbergerstraße voraussichtlich noch bis 30. September 2025 und damit vier Monate länger als geplant in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Dort seien weiterhin Kanalbauarbeiten der SWM/ AGM zwischen der Straße Am Krökentor und Virchowstraße erforderlich.

Ebenfalls wegen Arbeiten der SWM ist die Sandtorstraße vom 14. bis 25. April 2025 stadteinwärts nur einspurig befahrbar. Um erhöhte Aufmerksamkeit wird gebeten.

Gute Nachrichten aus diesen Straßen

Gute Nachrichten gibt es dagegen aus der Freien Straße und der Faulmannstraße. Laut Stadtverwaltung ist die Faulmannstraße schon seit einigen Tagen wieder vollständig befahrbar. Auch die Vollsperrung in der Freien Straße wurde aufgehoben, weil die dortigen Arbeiten an einer Trinkwasserleitung inzwischen beendet sind.

Zudem steht ab dem heutigen Freitag auch die Ernst-Lehmann-Straße wieder für den Kfz-Verkehr zur Verfügung. Grund sei der Fortschritt der Bauarbeiten für eine Querungshilfe.