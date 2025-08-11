Unter der Ringbrücke über der Brenneckestraße in Magdeburg herrscht Lebensgefahr. Daher ist die Straße für des gesamten Verkehr gesperrt. Teile der Absperrung wurden jedoch zur Seite geräumt. Nun folgen Konsequenzen.

In Magdeburg unter der Ringbrücke über der Brenneckestraße wurde die Absperrung zur Seite geräumt.

Magdeburg. - Seit 7. August 2025 sind die Ringbrücken über die Halberstädter Straße sowie über die Brenneckestraße in Magdeburg dicht. Wie auch bei der Ringbrücke am Damaschkeplatz hat es Spannungsrisskorrosionen im Spannstahl gegeben. Gutachter haben daher dringend empfohlen, die beiden Brücken zu sperren - auch die Wege darunter. An der Brenneckestraße wird die Absperrung jedoch missachtet.