Knapp einen Monat sind die Ringbrücken über der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße nun gesperrt. Benno Adelheim, Inhaber von Alis-Autovermietung, ist direkt von der Sperrung der Halberstädter Ringbrücke betroffen. Nun zieht der Unternehmer ein erstes Fazit.

„Uns kriegt man hier nicht weg“: Magdeburger Autovermieter trotzt Brückenabriss an der Halberstädter Straße

Benno Adelheim ist der Inhaber von Alis-Autovermietung. Das Geschäftsgelände seines Unternehmens wird direkt von der gesperrten Halberstädter Ringbrücke überragt.

Magdeburg. - Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass in Magdeburg auch die Ringbrücken über der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße abgerissen werden müssen. Mehrere Händler haben ihre Geschäfte in unmittelbarer Nähe zur Brücke – darunter auch Alis Autovermietung.