Wernigerode in Angst: Nach Bombendrohungen auf dem Markt - weitere Straftaten angekündigt

Wernigerode - Ausnahmezustand in Wernigerode: Eine Bombendrohung am Sonntag, 16. November, gegen das Rathaus und die Ankündigung einer Straftat auf dem Marktplatz, die die Polizei am Montag, 17. November, erhalten hat, waren offensichtlich erst der Anfang. Wie die Polizei in den späten Abendstunden des Montags bestätigt, sind innerhalb des Stadtgebietes weitere Drohungen eingegangen.