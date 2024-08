Havarie an Trinkwasserleitung Vollsperrung in Magdeburg: Südosten ist zur Sackgasse geworden

Nach der Havarie an einer Trinkwasserleitung in Magdeburg kommt es zu einer Sperrung an einer Hauptverkehrsachse. Die Umleitung fällt weiträumig aus. Wann die Straße wieder frei sein soll.