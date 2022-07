Spielplätze in Magdeburg: Diese Standorte werden 2022 saniert

Minna wippt auf dem Spielplatz im Floraparkgarten in Magdeburg.

Magdeburg - Von 1989 bis 1994 wurde der heutige Floraparkgarten zwischen den Magdeburger Stadtteilen Neustädter Feld und Neu-Olvenstedt angelegt. In etwa so alt ist auch der Spielplatz am Rand des Rodelbergs im östlichen Teil der Grünanlage. Die Rutsche beispielsweise wurde 1994 aufgestellt.