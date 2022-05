Video: Der härteste Magdeburger erzählt - so lief ich den Iron-Man in den USA

Magdeburger sind die Härtesten: Zumindest, wenn es um Triathlon im Seniorenbereich geht. Jan Roeder trat jüngst den Beweis an. Er startete beim Iron-Man in den USA. Die Volksstimme sprach mit ihm nach seiner Rückkehr.

Jan Roeder (l.) mit Trainer Oliver Westphal, der großen Anteil an der Fitness des Triathleten hat.

Magdeburg - Mitten in der Wüste von Utah, umringt von roten Felswänden der Canyons, liegt St. George – einer der diesjährigen Austragungsorte der Ironman-WM. Nächtliche Kälte und flackernde Hitze am Tag verwandeln die staubtrockene Wüste in eine der sportlich härtesten Rennstrecken der Welt.