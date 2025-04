Am 17. Mai startet die Freibad-Saison in Magdeburg. Um künftig das Schwimmen in der Frühe zu ermöglichen, fordert die Tierschutzpartei die Öffnung ab 6.30 Uhr. Wie die Chancen dafür stehen.

Damit die arbeitende Bevölkerung in der Früh schwimmen kann, sollen in Magdeburg die Freibäder früher öffnen - so der Wunsch der Tierschutzpartei im Magdeburger Stadtrat.

Magdeburg. - Ein erfrischender Kopfsprung in den Tag? Derzeit nicht in den Freibädern der Landeshauptstadt. Zwar startet am 17. Mai die Saison 2025, doch wer schon am frühen Morgen ein paar Bahnen schwimmen möchte, steht bis 10 Uhr vor verschlossenen Türen. Ein Abtauchen vor der Arbeit ist nicht möglich. Auch nach dem Job bleibt vielen Magdeburgern das Schwimmen dort verwehrt. In der Regel schließen die Freibäder um 19 Uhr – zu früh für jene, die Spätdienst haben.