Magdeburg - Im Allee-Center in Magdeburg hat es in den zurückliegenden Monaten einige Änderungen gegeben. Manch ein Laden wurde geschlossen, manch ein neuer geöffnet. Auch in der Zukunft soll sich in dem beliebten Einkaufszentrum einiges tun. Nach der Insolvenz der Signa-Tochter SportScheck stellt sich aktuell die Frage, wie es mit der Filiale des Sportartikelhändlers weitergehen kann. Muss sie schließen? Und können die Kunden noch Gutscheine einlösen?