2022 ist Iryna Demchenko mit ihren beiden Kindern vor dem Ukrainekrieg geflohen und hat ihren Job als Schulleiterin aufgegeben. In Magdeburg hat sie einen Neustart gewagt und sich dabei einen Traum erfüllt.

Iryna Demchenko hat ihren Traum, ihre eigene Schule in Magdeburg zu eröffnen, wahr gemacht.

Magdeburg. - „Garna - Education for future“ steht in Großbuchstaben an der Sprachschule von Iryna Demchenko. Frei übersetzt bedeutet der ukrainisch-englische Name so viel wie „eine schöne Sprachschule, in der für die Zukunft gelernt wird“. Und das ist auch das Ziel von Inhaberin Iryna Demchenko: Kinder und Erwachsene bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereiten.