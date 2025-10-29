Eigentlich sollten Radfahrer ab Anfang 2027 sicher zwischen Genthin und Mützel unterwegs sein. Doch der geplante Radweg verzögert sich erneut – weil die Fördermittel auf sich warten lassen.

Genthin/Mützel - Der Bau des lange geplanten Radwegs zwischen Genthin und Mützel steht erneut auf der Kippe. Wie Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) im Ortschaftsrat berichtete, gibt es Probleme bei der Verfügbarkeit der Fördergelder. Eigentlich sei die gewählte Förderung „ideal, da alles zusammenpasst“. Die Bewilligung dauere jedoch zu lange.

Deshalb prüft die Stadt nun einen Wechsel des Fördertopfes. „Vielleicht gelingt es über das Leader-Programm“, so Turian. Dieses Verfahren gelte als verlässlicher, allerdings müssten die vollständigen Unterlagen bereits im November eingereicht werden.

Baukosten für Radwege sind gestiegen

Der Hintergrund: Die Baukosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, auf inzwischen mehr als eine Million Euro. Ohne Zuschüsse kann die Stadt das Projekt kaum realisieren. Der Radweg soll östlich der Straße, entlang des Mühlgrabens, verlaufen und 2,50 Meter breit sein.

Im Haushalt ist die Maßnahme weiterhin eingeplant, doch ein Termin für den Baustart steht nicht fest. Erst wenn die Finanzierung gesichert ist, können die Bauarbeiten ausgeschrieben werden.

Und noch eine schlechte Nachricht: Sollte es keine Förderung geben, könnte auch der Bau des Radweges nicht umgesetzt werden. Ob der Antrag über das Leader-Programm rechtzeitig eingereicht wird, will die Bürgermeisterin in einer der nächsten Ratssitzungen berichten.