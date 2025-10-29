Geschenke möchte Familie Rütze nicht, wenn die Gäste zur Halloween-Party kommen. Sie setzen auf Hilfe - diesmal für das Kinderhospiz.

Wenn Halloween, dann richtig und für den guten Zweck. Das meinen Maggy und Julia Rütze.

Zielitz. - Halloween, diesem verrückten Gruselfest, ist Julia Rütze schon lange verfallen. Seit über 15 Jahren organisiert sie im Vorfeld eine private Party und sammelt dabei für einen guten Zweck. Diesmal spendeten die Besucher fürs Kinderhospiz. Woher aber stammt die Leidenschaft für Spenden mit Halloween?